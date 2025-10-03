Íè´Û¼Ô10Ëü¿ÍÆÍÇË¡ªÂçºåËüÇî¤Î¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×Àß·×¼Ô¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼53³¬¤Î¡Ö¿¹Èþ½Ñ´Û¡×(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ)¤Ç¡¢·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤µ¤ó¤Î½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¡ÖÆ£ËÜÁÔ²ð¤Î·úÃÛ¡§¸¶½é¡¦Ì¤Íè¡¦¿¹¡×¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¾ÝÄ§¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÀß·×¼Ô¡£¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î·úÃÛ²È¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢Íè´Û¼Ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·úÃÛ¤òÀìÌç¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¶Å¤é¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤Î¿ô¡¹
¢£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¡ªÀ¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë
ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê¡¦Ãæ¹ñ¤Î¿¼圳(¤·¤ó¤»¤ó)¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë·úÃÛ²È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÔÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø Èþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¡Õ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ô¥é¥ë¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó(Çò¤¤¼ù)¡Õ¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç³×¿·Åª¤Ê·úÃÛ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊâ¤ß¤ò¡¢8¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î7·î2Æü¤Ë³«Ëë¡¢9·î6Æü¤ËÍè´Û¼Ô10Ëü¿Í¤òÃ£À®¡ª¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢9·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆ£ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·úÃÛ´Ø·¸¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â·úÃÛ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤Î»ÅÊý¤â¤È¤Æ¤â¹©É×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£1000°Ê¾å¤ÎÌÏ·¿¤¬¿¹¤ò¤Ê¤¹¡ªÆ£ËÜÁÔ²ð¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ö»×¹Í¤Î¿¹¡×
Å¸Í÷²ñ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¥ç¥ó1¡§»×¹Í¤Î¿¹¡×¤À¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅ·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢»ÙÃì¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê1000ÅÀ°Ê¾å¤Î·úÃÛÌÏ·¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤Î¤è¤¦¤ËÎÓÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿·úÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ú¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î°Æ¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Þ¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÇÂ¿»º¤Ê»×¹Í¤Îµ°À×¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÌÏ·¿¤ÎÎÙ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¡¢¶âÌÖ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÍÑÉÊ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤Î»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Æ£ËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·úÃÛ¤ò»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤«¤éË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Å¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£ËüÇî¤Î´¶Æ°¤òÏ»ËÜÌÚ¤Ç¡ªÃæ¤ËÆþ¤ì¤ëµðÂç¤Ê¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×ÌÏ·¿¤òÂÎ´¶
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¥ç¥ó5¡§³«¤«¤ì¤¿±ß´Ä¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Î5Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎµðÂçÌÏ·¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÌÚÂ¤¤ÎµðÂçÌÏ·¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ä¹½Â¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËËüÇî¤Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤³¤ÎÂç¤¤ÊÌÏ·¿¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éËüÇî¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ£ËÜ¤µ¤ó¡£
¥ê¥ó¥°¤Î±ü¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤ËÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬4¥«·î¤«¤±¤Æ¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ä¿ÞÌÌ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËç°ìËç¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤à¤È¡¢¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥ê¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¡Ö³«¤«¤ì¤¿±ß´Ä¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¡Ô¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼²»³Ú¤Î²È¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÏ·¿¤âÊÂ¤Ó¡¢Æ£ËÜ·úÃÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·ÏÉè¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡È¿¹¡É¤Î¤è¤¦¡©Æ£ËÜÁÔ²ð¤¬ÉÁ¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÔ»Ô
Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢½ªÈ×¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î ¤Ò¤È¤Ä¤Î ¿¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌ¤Íè¤Î¿¹ ¸¶½é¤Î¿¹¡½¡½¶¦ÌÄÅÔ»Ô2025¡×¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î ¤Ò¤È¤Ä¤Î ¿¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å½×¹©Í½Äê¤ÎÀçÂæ¤Î²»³Ú¥Û¡¼¥ë·ó¿ÌºÒ¥á¥â¥ê¥¢¥ë»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ç°ì¤Ä¤Î¶Á¤¤òÁÕ¤Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤³¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤òËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂ÷¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÅ¸¼¨¡ÖÌ¤Íè¤Î¿¹ ¸¶½é¤Î¿¹¡½¡½¶¦ÌÄÅÔ»Ô2025¡×¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ã¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½¸¤¦¶õ´Ö¤ò¤É¤¦ºî¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¤È¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿´õË¾¤È²ÝÂê¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯É½·Á¼°¤ÇÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Öµ°À×¤Î¿¹¡×¤ä¡¢·úÃÛ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¯¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤Î¿¹¤Î¤¶¤ï¤á¤¡×¡¢ÆÉ½ñ¤Î¾ì¡¦µÙ·Æ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ï¤¤¤Î¿Þ½ñ¼¼¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸¼¨¤¬ËþºÜ¡£¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨·úÃÛ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤ò¿Ì¤ï¤¹´¶Æ°¤ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£·úÃÛ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆ£ËÜÁÔ²ð¤Î·úÃÛ¡§¸¶½é¡¦Ì¤Íè¡¦¿¹¡×Å¸¤Ï¡¢11·î9Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£·úÃÛ¤Î²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡á¿åÅçºÌ·Ã
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¡ªÀ¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë
ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê¡¦Ãæ¹ñ¤Î¿¼圳(¤·¤ó¤»¤ó)¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë·úÃÛ²È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÔÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø Èþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¡Õ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ô¥é¥ë¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó(Çò¤¤¼ù)¡Õ¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç³×¿·Åª¤Ê·úÃÛ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊâ¤ß¤ò¡¢8¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î7·î2Æü¤Ë³«Ëë¡¢9·î6Æü¤ËÍè´Û¼Ô10Ëü¿Í¤òÃ£À®¡ª¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢9·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆ£ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·úÃÛ´Ø·¸¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â·úÃÛ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤Î»ÅÊý¤â¤È¤Æ¤â¹©É×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£1000°Ê¾å¤ÎÌÏ·¿¤¬¿¹¤ò¤Ê¤¹¡ªÆ£ËÜÁÔ²ð¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ö»×¹Í¤Î¿¹¡×
Å¸Í÷²ñ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¥ç¥ó1¡§»×¹Í¤Î¿¹¡×¤À¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅ·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢»ÙÃì¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê1000ÅÀ°Ê¾å¤Î·úÃÛÌÏ·¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤Î¤è¤¦¤ËÎÓÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿·úÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ú¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î°Æ¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Þ¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÇÂ¿»º¤Ê»×¹Í¤Îµ°À×¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÌÏ·¿¤ÎÎÙ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¡¢¶âÌÖ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÍÑÉÊ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤Î»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Æ£ËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·úÃÛ¤ò»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤«¤éË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Å¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£ËüÇî¤Î´¶Æ°¤òÏ»ËÜÌÚ¤Ç¡ªÃæ¤ËÆþ¤ì¤ëµðÂç¤Ê¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×ÌÏ·¿¤òÂÎ´¶
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¥ç¥ó5¡§³«¤«¤ì¤¿±ß´Ä¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Î5Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎµðÂçÌÏ·¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÌÚÂ¤¤ÎµðÂçÌÏ·¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ä¹½Â¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËËüÇî¤Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤³¤ÎÂç¤¤ÊÌÏ·¿¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éËüÇî¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ£ËÜ¤µ¤ó¡£
¥ê¥ó¥°¤Î±ü¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤ËÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬4¥«·î¤«¤±¤Æ¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ä¿ÞÌÌ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËç°ìËç¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤à¤È¡¢¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤¥ê¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¡Ö³«¤«¤ì¤¿±ß´Ä¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¡Ô¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼²»³Ú¤Î²È¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÏ·¿¤âÊÂ¤Ó¡¢Æ£ËÜ·úÃÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·ÏÉè¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡È¿¹¡É¤Î¤è¤¦¡©Æ£ËÜÁÔ²ð¤¬ÉÁ¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÔ»Ô
Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢½ªÈ×¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î ¤Ò¤È¤Ä¤Î ¿¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌ¤Íè¤Î¿¹ ¸¶½é¤Î¿¹¡½¡½¶¦ÌÄÅÔ»Ô2025¡×¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î ¤Ò¤È¤Ä¤Î ¿¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å½×¹©Í½Äê¤ÎÀçÂæ¤Î²»³Ú¥Û¡¼¥ë·ó¿ÌºÒ¥á¥â¥ê¥¢¥ë»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Ç°ì¤Ä¤Î¶Á¤¤òÁÕ¤Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤³¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤òËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂ÷¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÅ¸¼¨¡ÖÌ¤Íè¤Î¿¹ ¸¶½é¤Î¿¹¡½¡½¶¦ÌÄÅÔ»Ô2025¡×¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ã¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½¸¤¦¶õ´Ö¤ò¤É¤¦ºî¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¤È¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿´õË¾¤È²ÝÂê¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯É½·Á¼°¤ÇÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Öµ°À×¤Î¿¹¡×¤ä¡¢·úÃÛ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¯¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤Î¿¹¤Î¤¶¤ï¤á¤¡×¡¢ÆÉ½ñ¤Î¾ì¡¦µÙ·Æ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ï¤¤¤Î¿Þ½ñ¼¼¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸¼¨¤¬ËþºÜ¡£¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨·úÃÛ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤ò¿Ì¤ï¤¹´¶Æ°¤ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£·úÃÛ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆ£ËÜÁÔ²ð¤Î·úÃÛ¡§¸¶½é¡¦Ì¤Íè¡¦¿¹¡×Å¸¤Ï¡¢11·î9Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£·úÃÛ¤Î²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡á¿åÅçºÌ·Ã
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£