DMM通販、「バンダイスピリッツ再販商品」の抽選受付を開始。「30MS SIS-W00 マリカル［カラーC］」などがラインナップ
DMMは、同社通販サイト「DMM通販」にて「バンダイスピリッツ再販商品」の抽選販売受付を10月3日15時より開始した。受付期間は10月9日15時まで。
本抽選販売はBANDAI SPIRITSの「30 MINUTES SISTERS」シリーズ商品の2月、3月再販分を対象としたものとなっている。
ラインナップは「30MS SIS-W00 マリカル［カラーC］」、「30MS ルルチェ（リリーウエア）［カラーC］」やオプションパーツ「30MS オプションパーツセット23（ヴァルキュリアコスチューム）［カラーC］」、「30MS オプションパーツセット24（ターボコスチュームβ）［カラーA］」などが対象となっている。
また、コラボオプションパーツ「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット（園田智代子/杜野凛世）」もラインナップ。
＼バンダイスピリッツ再販開始🐦🔥／- DMM通販【公式】 (@DMM_tsuhan) October 3, 2025
抽選販売申し込み受付開始🌟
抽選販売は早いもの勝ちでなく、可能性は平等です♪
👇人気の再販商品をチェック！https://t.co/ImjxL40znp#DMM通販 #バンダイスピリッツ #30MS #プラモデル pic.twitter.com/FTHWYHBjKK
(C)BANDAI SPIRITS 2021
THE IDOLM@STER（TM）＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021