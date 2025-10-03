DMMは、同社通販サイト「DMM通販」にて「バンダイスピリッツ再販商品」の抽選販売受付を10月3日15時より開始した。受付期間は10月9日15時まで。

本抽選販売はBANDAI SPIRITSの「30 MINUTES SISTERS」シリーズ商品の2月、3月再販分を対象としたものとなっている。

ラインナップは「30MS SIS-W00 マリカル［カラーC］」、「30MS ルルチェ（リリーウエア）［カラーC］」やオプションパーツ「30MS オプションパーツセット23（ヴァルキュリアコスチューム）［カラーC］」、「30MS オプションパーツセット24（ターボコスチュームβ）［カラーA］」などが対象となっている。

また、コラボオプションパーツ「30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット（園田智代子/杜野凛世）」もラインナップ。

