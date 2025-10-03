大丸梅田店、万博残り10日で異例発表 会場外だけど…オフィシャルショップ「混雑状況に応じて入場整理券」
大阪・関西万博は閉幕まで残り10日。盛り上がりは夢洲の会場外に及んでおり、大丸梅田店は、あす4日から閉幕日の13日まで、同店内のオフィシャルストアについて、異例の入場整理券対応とすると発表した。
【画像】万博ロスで大混雑？ 大丸梅田店の異例発表
大丸梅田店は、2日付で「10月4日（土）から13日（月・祝）の期間、5階＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア＞への入場は、混雑状況に応じて入場整理券を配布させていただきます」と説明。
整理券については「開店前は9時15分から45分まで1階 南ゲート広場で配布します。また、混雑状況により開店後は5階で整理券を配布する場合がございます」と案内した。
2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店は万博閉幕以降も営業を継続する。10月29日〜31日は移設のため休業。
