ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のナヲ（49）が3日、自身のインスタグラムを更新。“同い年”の人物との2ショット写真を披露した。

ナヲは「はぐれメタル並みの遭遇率と経験値をもらえる半端なく忙しい同い年の旧友？と久しぶりに会えました」と書き出し、人気占い師のゲッターズ飯田との2ショット写真をアップした。

そして「ゲッターズ飯田さんとは18年くらいの付き合いになるかな」と明かし、「今や半端ないお金持ちで多分億万長者なのに（やめれw）今だに電車で移動してきたり 下らない話や懐かしい話で爆笑したり 会うといつも前向きな気持ちにさせてくれる 大好きな旧友です」と伝えた。

また「追記 冗談で億万長者とか言ったけど ちなみに飯田さんは占いでは金銭は 一銭も絶対受け取ってくれませんので！！！！勘違いされぬよう！！！」と補足。「電車で隣に座った人に話しかけられたり 子供を連れてった病院で話しかけられても 子供を家に送り届けてまた病院戻って 無償で占っちゃうような人です」と続け、「あたしも毎年買ってるけど、書籍の売り上げよ」と明かした。