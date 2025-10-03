３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４６．２０ポイント（０．５４％）安の２７１４０．９２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６６．０４ポイント（０．６８％）安の９６５８．３４ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１３４７億８１００万香港ドル（約２兆５５４０億円）に縮小している（２日は２２２４億６７９０万香港ドル）。

利益確定売りが優勢となる流れ。ハンセン指数はこのところ急ピッチに上昇し、足もとでは２０２１年７月以来の高値水準を回復していた。また、中国が大型連休中で、新規の買い材料に乏しいことも売りが出やすい一因となっている。中国では国慶節・中秋節の大型連休が１日にスタート。本土市場は８日まで、香港市場は７日が休場だ。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。米株高値更新や、中国政策期待などが支えとなっている。米利下げサイクルの期待感が続く中、昨夜の米株市場では主要３指数がそろって史上最高値を更新した。中国では今月２０〜２３日に、次期５カ年計画（２０２６〜３０年）について討議する２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）が開催される予定。会議では、人工知能（ＡＩ）技術の発展なども重要な議題になるとみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．０％安、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が３．４％安、政府系インベストメント会社の中国中信（２６７／ＨＫ）が２．６％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。ＢＹＤのほか、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．８％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．４％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。

中国不動産セクターもさえない。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が６．９％安、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．４％安、中国海外発展（６８８／ＨＫ）と中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）がそろって１．３％安で引けた。

半面、発電設備の銘柄は高い。上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が１４．２％、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が７．４％、東方電気（１０７２／ＨＫ）が６．６％ずつ上昇した。上海電気については、ルーマニアと総出力３４２ＭＷの大規模な太陽光発電プロジェクト契約を締結したことが支援材料となっている。太陽光発電関連も買われ、協キン新能源ＨＤ（４５１／ＨＫ）が５．８％高、陽光能源ＨＤ（７５７／ＨＫ）が４．４％高、信義能源ＨＤ（３８６８／ＨＫ）が２．３％高と値を上げた。

半導体ファウンドリーの銘柄も物色される。中国大手の華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．１％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．４％高と上昇し、そろって上場来高値を更新した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）