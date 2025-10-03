「M−1グランプリ2020」王者のお笑いコンビ、マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）と村上（40）が2日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜3時）に生出演。吉本興業が2日に発表した11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）について言及した。

村上が「ダウンタウンプラスという名前が発表されてましたけど、ちょっと私は何も知らないんですけど」と切り出すと、野田は「我々、最下層には何も聞こえません。最下層芸人には何もこの情報を届きません。お客さまたちと一緒に同じ情報を歩んで。何も知り得ない」と返答した。

村上が「言えないんです、とかじゃなくて？」と聞くと、野田は「言えないんですと言って、知らないんです」と語った。そして村上が「（収録に）行ってるっぽいやつとかはいますよね」と投げかけると、野田も「そうですね。収録に行ってるっぽい人」と同調した。

そして村上が「行ってるっぽい人はいるんですけど、その人たちはあんまり明言してこないんで。知ってるけど、知らない人かもしれないですね」と推察。野田も「聞く感じだと、言ってもちゃんとした普通の収録」と続けた。

さらに村上が「あるんですかね？ 我々もね」と言うと、野田は「ホントに昔ながらの付き合いの人が製作してるんじゃないの？ だから言っても多分、普通のテレビ収録だなって感じではあると思うけど」と語った。

「DOWNTOWN＋」の視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。配信開始日は予告通り11月1日の夜とした。申し込みは10月24日から、公式HPから可能だという。