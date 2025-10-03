◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(3日、マツダスタジアム)

今季のセ・リーグは残り2試合。広島対ヤクルトの2連戦初戦の両チームスタメンが発表されました。

広島では小園海斗選手が23日巨人戦以来となるスタメン復帰。「3番・ショート」で起用されました。現在打率でリーグトップに立つ小園選手は、出塁率でトップに立つ阪神・大山悠輔選手を僅差で追っており3位につけています。

ヤクルトでは村上宗隆選手がこの日も「4番・サード」でスタメン出場。前日の一戦でも22号ソロを放った村上選手は、通算250号本塁打まであと4本と迫っており、この日の躍動にも期待がかかります。

▽両チームのスタメン

【広島】

1(右)中村奨成

2(中)大盛穂

3(遊)小園海斗

4(三)佐々木泰

5(左)林晃汰

6(一)渡邉悠斗

7(二)佐藤啓介

8(捕)清水叶人

9(投)斉藤優汰

【ヤクルト】1(遊)田中陽翔2(中)西村瑠伊斗3(左)内山壮真4(三)村上宗隆5(一)オスナ6(二)北村恵吾7(右)橋本星哉8(捕)鈴木叶9(投)高梨裕稔