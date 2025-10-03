【広島vsヤクルト】スタメン発表 小園海斗は出塁率トップ浮上なるか 村上宗隆は250号まであと4本
◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(3日、マツダスタジアム)
今季のセ・リーグは残り2試合。広島対ヤクルトの2連戦初戦の両チームスタメンが発表されました。
広島では小園海斗選手が23日巨人戦以来となるスタメン復帰。「3番・ショート」で起用されました。現在打率でリーグトップに立つ小園選手は、出塁率でトップに立つ阪神・大山悠輔選手を僅差で追っており3位につけています。
ヤクルトでは村上宗隆選手がこの日も「4番・サード」でスタメン出場。前日の一戦でも22号ソロを放った村上選手は、通算250号本塁打まであと4本と迫っており、この日の躍動にも期待がかかります。
▽両チームのスタメン
【広島】
1(右)中村奨成
2(中)大盛穂
3(遊)小園海斗
4(三)佐々木泰
5(左)林晃汰
6(一)渡邉悠斗
7(二)佐藤啓介
8(捕)清水叶人
9(投)斉藤優汰
1(遊)田中陽翔
2(中)西村瑠伊斗
3(左)内山壮真
4(三)村上宗隆
5(一)オスナ
6(二)北村恵吾
7(右)橋本星哉
8(捕)鈴木叶
9(投)高梨裕稔