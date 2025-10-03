酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

■40歳を前に合法的な薬に頼りだした

【お悩みNo.123】東ブクロさんは人からのおすすめに乗ることはありますか？ 私は意外と躊躇してしまうんです。流されているような気がしたりして。

でも人生、人からの誘いだったり提案にのった方が楽しそうかとか思ったりもします。人からおすすめされてよかったものとかありますか？【PN：砂場・20代・女性・会社員】

――最近人からおすすめされてよかったものはありますか？

知り合いのスタッフさんから美容鍼を勧められたんですけど、試しに行ってみたら良かったです。肌艶が良くなったと言われるようになりました。

――男性もお肌に気を使う人が増えてきましたね。

もとは円形脱毛が気になって行くようになったんですけど、いや、こんなにいいんかと驚きました。老けているよりは若い方がやはり抱けますから。

――騙されたと思って試しにやってみて、意外と良かったなってことってありますよね。

あとは亜鉛ですね。40歳が見えてきて、明らかに勃ちが悪くなってきてね。おかげで硬さを実感できるようになりました。これは効いてるなと。

――誰に勧められた？

芸人との会話でしたね。みんなであれがいい、これがいいって。合法的な薬に頼り出す年頃なんだと思います。

――精力に不安を感じた40代男性が最初に飛びつくのが亜鉛だとか。

シアリスやバイアグラを飲むよりもやはり手軽ですし、安心ですからね。勃ちっぱなしになっても困るし。

――野獣を野に放つわけにはいかない。

日常的に飲んでると、もう健康系のサプリみたいな感覚。継続的に飲んでるからいいけど、飲まなくなったらやばいという思いもどこかにあります。

――勃起を助けるサプリに依存してしまった。

あと80年生きると思ったら、セックスできない人生の何が楽しいんですか。これからも下半身の健康に関するおすすめはできる限り取り入れようと思っています。みなさんもおすすめがあったら教えてください。

■僕の家ならセックス前から鳥肌が出る

【お悩みNo.124】40代バツイチです。40代に入り出会った彼氏とセックスすると気持ちよくて最中に鳥肌が立つようになりました。それまで（少ないのですが）4人程男性経験がありましたが鳥肌が立つなんてことはありませんでした。

また、中イキも今の彼氏で初めて経験しましたし、セックスが気持ちのいいものだと思えるようになりました。

きっと相性がいいのだろうなと思っているのですが、ブクロさんのエッチ最中に鳥肌出てる女性はいましたか？ またいたとしたら、膣内のどこに刺激がいってるのでしょうか。【PN：鳥肌さん・40代・女性・自営業】

――感じているときの表現はさまざまです。

背中に爪立てたり、足の指がキュッとなったり、あるいは指をからめてきたりとか、いろいろありますね。気持ちよくなると寄り目になるコがいて、それは興奮しました。

――鳥肌が立ってる女性いましたか？

いましたね。でも、多分クーラーを効かせすぎるので寒かったのかもしれないと思っています。

――何度に設定するんですか？

暑がりなので、夏なんかは常に冷房ガンガン。設定温度は20度で、常に強風です。女の子がすぐに布団を被ろうとするから、最初は恥ずかしがっているのかと思ったけど、寒かったんです。

――前戯から暖めていけばいいのでは。

そうか、いきなり脱がせるから寒いんですね。でも前戯が苦手だからなあ。

――アップせずにいきなり運動を始めるようなもんですよ。

僕の手も冷えてるんでしょう。たしかにそれでおっぱい触られたら寒いね。せやけど、最後に熱がグッと入っていきますから。それを楽しみにしていただけたら。

――寒がらせるのは盛大なフリである。

僕の家ならセックスする前から鳥肌が出ますよ。とりあえず試してみましょうか。

