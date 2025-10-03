俳優の小芝風花がInstagramを更新し、2026年のカレンダー『Flower』を発売することを発表した。これまで続けてきたカウントダウン投稿の正体が明らかになり、ファンの間で大きな話題となっている。

投稿では「この度、2026年カレンダー『Flower』を発売させて頂くことになりました」と報告。カレンダーは全28ページ構成で、未収録カットを用いたランダムステッカーが付属。さらに「TopCoat Online Shop」での購入者には特典としてフォトカードが用意されるという。

注目はお渡し会の開催。小芝は「普段なかなか皆様とお会い出来る機会がないので、今からすごくワクワクしております」と心境を綴り、ファンと直接触れ合える機会を楽しみにしていることを伝えた。

公開されたカウントダウンのオフショットには、ナチュラルな表情や柔らかな笑顔が収められており、テーマである「花」を想起させる鮮やかな雰囲気が漂う。

コメント欄には「待望のカレンダー発売おめでとうございます」「お渡し会で会えるのが夢のようです」「毎日眺められるなんて幸せ」「色気が溢れてる」「ドキドキします」といった声が相次ぎ、喜びのメッセージで賑わった。（文＝リアルサウンド編集部）