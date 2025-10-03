¡ÖÇä¤êÊý¹ó¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¿·¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÊýË¡ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡¥³¥ó¥×BOX¼õÃíÈÎÇä¡õº£¸å¤ÏÁª¤Ù¤ëÃ±ÉÊÈÎÇä¤â
¡¡¿´¤òÌþ¤ä¤¹¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKiramekko¡Ê¤¤é¤á¤Ã¤³¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï Kiramekko Teddy Bear¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤¬¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¸¶½ÉÅ¹¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ïPOP UP STORE¡×¤Ç°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºòÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á´6¼ïÎà°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1¤Ä2420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤Ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈBOX¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ç¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2ÅÀ¤Î¤ß¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö2420±ß¤Î¥é¥ó¥À¥à¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÇä¤êÊý¹ó¤¤¡×¡Ö¹â³Û¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉÈÎÇä¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼°¡×¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Çä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈBOX¤òÍ½Ìó¼õÃí¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´6¼ïÎàÅ¸³«¡¡¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä¤ËÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¿·¥°¥Ã¥ºÁ´¼ï
¢£ÈÎÇäÊýË¡ÊÑ¹¹¤Ë¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤ä¤ó¡ª¡×¤È¾Î»¿
¡¡º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï Kiramekko Teddy Bear¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¿´¤òÌþ¤ä¤¹¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¥é¥Ã¥³¤ÎÁ´6¼ïÎàÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ÎÆ±²Á³Ê¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤ÎÃ±ÂÎÈÎÇä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³¤Î°ÛÎã¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ïÌ±¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ëÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤½¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥³¥È!?¡×¡Öµ´ÃÜ¤ÊÇä¤êÊý¡×¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤±¤É¥é¥ó¥À¥à¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼°¡×X¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ò¼õ¤±¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Çä¤òÃæ»ß¤·¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤Î´ü´Ö¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡ØÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈBOX¡ÙÍ½Ìó¼õÃí¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Àè¹ÔÈÎÇä¡¦°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤È¤â¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ª¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¼ïÎà¤òÁª¤ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃ±ÉÊÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÃ±ÉÊÈÎÇä¤âÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯Ã±ÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÑÃÇ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼°¡×X¡Ê@chiikawa_kouhou¡Ë
