2025本拠地最終戦！【10.3ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】
2025年10月3日 19時16分

打撃練習する牧原大（撮影・星野楽）練習を見る小久保監督（左）と秋山幸二氏（撮影・星野楽）一軍に合流した笹川（撮影・星野楽）一軍に合流した東浜（撮影・星野楽）グラウンドに姿を見せた秋山幸二氏（左）と和田毅氏（撮影・星野楽）オリックス戦に先発した上沢（撮影・星野楽）１回無死一塁、右越えに先制２ランを放つ柳町（撮影・星野楽）１回無死一塁、先制２ランを放ち、タッチで迎えられる柳町（撮影・星野楽）１回無死一塁、先制２ランを放ち、ナインに迎えられる柳町（手前左）（撮影・中村太一）１回無死、左前打を放つ牧原大（撮影・中村太一）３回、２番手で登板した東浜（撮影・星野楽）３回無死一塁、オリックス・広岡の二盗を阻止する海野（撮影・中村太一） ３回、２番手で登板する東浜（撮影・栗木一考）

ソフトバンクが本拠地最終戦 規定打席まで残り3打席の牧原大成が「3番二塁」 オリックス戦のスタメン ソフトバンク、オスナを約3カ月ぶり＆東浜巨を約2カ月ぶりに出場選手登録 ウエスタン2冠の笹川吉康も登録 「バックアップなので」 ソフトバンク小久保監督、1軍合流の東浜巨について説明 CS先発陣は2桁カルテット＆大津亮介が有力