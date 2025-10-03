打撃練習する牧原大（撮影・星野楽）

打撃練習する牧原大（撮影・星野楽）
練習を見る小久保監督（左）と秋山幸二氏（撮影・星野楽）
一軍に合流した笹川（撮影・星野楽）
一軍に合流した東浜（撮影・星野楽）
グラウンドに姿を見せた秋山幸二氏（左）と和田毅氏（撮影・星野楽）
オリックス戦に先発した上沢（撮影・星野楽）
１回無死一塁、右越えに先制２ランを放つ柳町（撮影・星野楽）
１回無死一塁、先制２ランを放ち、タッチで迎えられる柳町（撮影・星野楽）
１回無死一塁、先制２ランを放ち、ナインに迎えられる柳町（手前左）（撮影・中村太一）
１回無死、左前打を放つ牧原大（撮影・中村太一）
３回、２番手で登板した東浜（撮影・星野楽）
３回無死一塁、オリックス・広岡の二盗を阻止する海野（撮影・中村太一）
３回、２番手で登板する東浜（撮影・栗木一考）

 