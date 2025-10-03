世にも奇妙…PK２度やり直しで３度失敗。67歳ローマ名将も唖然「こんなの見たことがない」「完全に特異な偶然の事態だ」【EL】
世にも奇妙な出来事が起こった。
現地10月２日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第２節で、名将ジャンピエロ・ガスペリーニが率いるローマ（イタリア）が、リール（フランス）とホームで対戦。開始６分でハーコン・アルナル・ハラルドソンに浴びた一発に泣き、０−１で敗れた。
世界中で大きな注目を集めているのが、二転三転の攻防だ。ローマは82分、相手のハンドでPKを獲得。直前に投入されていたアルテム・ドフビクがキッカーを務めたなか、GKベルケ・オゼルにコースを読まれ、失敗してしまった。
ただ、リールの選手が、ドフビクがボールを蹴る前にペナルティエリア内に侵入していたとして、やり直しに。ウクライナ代表FWに名誉挽回のチャンスが巡ってきたものの、再びトルコ代表GKに止められてしまった。
これだけでも珍しいのだが、奇妙な攻防はまだ続く。なんと、今度はオゼルがキックより先にラインの前に出ていたのだ。
３度目のPK。ローマはキッカーを変更し、マティアス・ソウレに託した。しかし――アルゼンチン代表FWはドフビクの２回とは違って、自身から見て左へのシュートを選択したところ、三度オゼルの網にかかってしまったのである。
30年以上の監督キャリアを誇るガスペリーニも流石に初めての経験のようだ。クラブ公式サイトによれば、67歳のイタリア人指揮官は試合後、「３つのPKを立て続けに失敗するなんて、今まで見たことがない」と口にした。さらに、インタビュアーから「あの３つのPK失敗をどう説明する？理由はある？」と問われた際には、次のように答えた。
「分からない。完全に特異な偶然の事態だ。ほとんど見られない。明らかに結果に影響した。後半は激しく押し込み、いくつかのリスクを冒した。選手たちは並外れた努力を見せ、高いテンポを維持した。もちろんあのPKが決まっていれば結果は変わっていたかもしれない。だが敗戦を全て否定的に見るべきではない。この試合から何か前向きなものを得られると思う」
本来、PKは一発でスパっと決めなければならない。精度向上が求められる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】もう二度と起こらない？世にも奇妙なPK
