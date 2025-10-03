¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ÁÈ¤ËÀÄÌøÍ¥¡¢°ÂºØÁÈ¤¬Ä©Àï·èÄê
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¹ÔÅÄÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¡¦¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ÁÈ¤ËÄ©Àï¼ÔÁÈ¡¦ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢°ÂºØÍ¦ÇÏÁÈ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿²¦¼ÔÁÈ¤Î¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£°ÂºØ¤È¤«¤¬À¨¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µÕ¤ËÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤ÎµÞÂ¤¥³¥ó¥Ó¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤â¡ÖËÍ¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¯¡£
¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¤ÎÀÄÌøÍ¥¤Ï¡Ö½é¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°ÂºØ¤È¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°ÂºØ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ÂºØ¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀÄÌø¤µ¤ó¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ©¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ìÈ¯¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£