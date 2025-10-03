乳房インプラントの除去手術は近年増加している/Photo Illustration by Jason Lancaster/CNN/Getty Images

（ＣＮＮ）ケイティー・コリオさんは３０代に入った頃、自身の乳房インプラント（人工乳房）に対する感じ方が変わった。コリオさんは、米カリフォルニア州サンディエゴ出身のボディービルダー、トレーナーで、フィットネスモデルも務める。２４歳の時に豊胸手術を受けた。当時築きつつあったキャリアのためにビキニトップやスポーツブラ姿でいることが多く、手術は当たり前のことに思えた。

それから８年後、筋肉の下に入れたシリコン製のインプラントは重くてわずらわしい存在になっていた。特に胸筋のエクササイズでは邪魔になったという。インプラントがワンサイズ大き過ぎたと感じ、術後は乳首の感覚が鈍くなっていた。

それに加えて大きかったのは、２０１９年になって、自分の胸に使われている、表面がざらざらしたテクスチャードタイプのインプラントをメーカーがリコールしていると知ったことだ。希少なリンパ腫との関連が疑われるとされ、自分の健康が心配になった。

コリオさんは今年２月、インスタグラムとＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）への一連の投稿を通し、計５０万人に上るフォロワーに向けて、インプラントを除去するつもりだと告げた。同月にエクスプラント手術と呼ばれる除去手術を受けた後、その経験についてユーチューブに１９分間の動画をアップした。すぐに強い反響があり、インスタグラムのあるリール動画は再生回数が１４００万回を超えた。ほとんどが励ましの声だったが、批判的なコメントもあった。

自身の選択が大きな関心を集めた理由について、コリオさんは「衝撃的な話だった」からだと話す。投稿は、術後に胸がどんな姿になるかという好奇心を刺激したのだろう。同時に、除去手術に関心を持つ何人かの女性から、だれにみてもらったのか、どんな手術を選んだのかといった質問が寄せられた。エクスプラント手術には単純な除去のほか、必要な場合に周囲の瘢痕（はんこん）組織も除去したり、バストリフトを追加したりする選択肢がある。結果や回復期間は人によって違うが、完全に落ち着くまでには数カ月かかることもある。

コリオさんはほかの女性たちの助けになれたら、と話す。自身が除去手術を受ける前、まずは最初の手術をした医師に相談するのが近道だと考えた。ところがこの医師は、完全な除去手術を受けようという考えは変えて、もっと小さいインプラントに取り換えるほうがいいと言い出した。コリオさんはがく然としたという。

ＣＮＮは同医師にコメントを求めたが、返答は得られなかった。コリオさんがユーチューブで振り返ったところによれば、医師は乳房がしぼんで傷跡が残り、でこぼこになっている極端な写真をコリオさんに見せ、同行したパートナーの男性にこんな姿になってほしいかと尋ねた。「あなたは若くて魅力的なのだから、魅力的な胸の持ち主でなければ」とも言われたという。

除去する権利

女性がインプラントの除去を希望したらどうなるかという点が議論される機会は、豊胸を決めることについての議論に比べてはるかに少ない。費用や文化的圧力、美容外科業界自体の内部の圧力がハードルになることもある。

ニューヨーク市内の形成外科専門医、ニーナ・ナイドゥさんは電話インタビューで、「これまで私のところへ来た何人かの患者たちは、『最初の医者に戻ってみたが除去を断られた』と話していた」と指摘。「自分の体のことだ。もういらないと思ったら、取り除くことを本人が選べるはずではないか」と問いかけた。

こうしたハードルにもかかわらず、乳房インプラントの除去手術は近年増加している。国際美容外科学会（ＩＳＡＰＳ）の国際調査によると、執刀件数は２０年から２４年の間に３分の２近く増えた。米形成外科学会（ＡＳＰＳ）のデータでも、２０年から２３年まで着実に増加。昨年は横ばいとなったが、ＡＳＰＳは経済不安に関連した傾向との見方を示す。とはいえ、ＩＳＡＰＳの調査によれば、除去手術が世界の美容外科手術全体に占める割合は２％と、豊胸手術の９．５％に比べてごく小さい。有名人の整形手術は臆測の対象になることも多いが、乳房インプラント除去の決心を明らかにしたスターとしては女優のパメラ・アンダーソンさんやアシュレイ・ティスデイルさん、歌手のＳＺＡ（シザ）さん、モデルのクリッシー・テイゲンさんらがいる。

テイゲンさんは２０年、インスタグラム上で「長年お世話になったけど、もう卒業。自分サイズのドレスのファスナーが閉まって、うつ伏せがつらくない体になりたい！大きな胸は結構！」と宣言した。ファッション誌グラマーの英国版に語ったところによると、水着モデルだった２０歳の時にインプラントを入れたが、授乳で乳房が大きく変化したという。

テイゲンさんの例がそうであるように、除去の決断は美しさの理想が変わったという問題にとどまらず、ライフスタイルや、更年期に胸が大きくなるケースなど年齢の変化が理由になることもある。

南カリフォルニアに住む栄養士のエイプリル・ボールさん（４９）もコリオさんと同様、かつては胸がもっと大きくなければというプレッシャーを感じていたと話す。やはり、パートナーからもインプラント手術を勧められた。

ボールさんは今年３月、１８年ぶりにとうとうインプラントを取った。インプラントの大きさに絶えず違和感があり、自分に合う洋服を探すのが大変だった。元の医師に入れられたのは、本人の希望よりワンサイズ大きいインプラント。大半の女性がもっと大きくすればよかったと言うからと、術後に告げられた（ＣＮＮはボールさんの医師にコメントを求めたが、応答はなかった）。ボールさんは我慢したまま、離婚を経験。そして人生を変えようと踏み出した。大学に入り直して二つの修士号を取り、カウンセリングを受けて、「自分のことがもっとよく分かるようになった」と振り返る。

ボールさんによれば、２度目の手術費用は１度目より１万ドルほど高かった。インプラントの除去に加えてバストリフトを希望したのと、手術の基本的なコストが当時より上がっていたのが理由だ。

つかみどころのない症状

ニューヨーク市の医師ナイドゥさんによれば、単に「もういらない」という患者が多い一方で、少数ながら健康上の心配を抱える人もいる。担当する患者の一人で同市ブルックリン区に住むシンガーソングライター、カリナ・カラペティアンさん（３７）は、自分のインプラントを受け入れる気持ちになったことはなかったと話す。もともと最初に希望したよりサイズが大きかった。手術を受けたのは２０代半ば。ボールさんの場合と同じく、パートナーからのプレッシャーがあり、医師がこちらの話を聞いてくれないと感じた。そのうえカラペティアンさんには、頭に霧がかかったように感じる「ブレインフォグ」や胸の圧迫感、うつ状態などの心配な症状がいくつも出始めた。これらは結局インプラントが原因だったと、カラペティアンさんは言う。

倦怠（けんたい）感やブレインフォグ、脱毛、関節痛、消化器症状など、本人たちがよく訴える全身症状は「乳房インプラント病（ＢＩＩ）」と呼ばれるが、医学的診断としてはまだ認められていない。豊胸手術とＢＩＩの関連を調べる研究はここ数年、増加している。シリコンでできたインプラントの袋が炎症反応を引き起こすという説もあり、昨年発表された研究の包括的レビューでは、インプラントをめぐる乳房の炎症との関連性が示唆された。ただ、ＢＩＩの症状の多くはほかの慢性疾患の症状と重なるため、特定が難しい。

ＢＩＩについての意見は美容外科分野の中でも分かれるが、米食品医薬品局（ＦＤＡ）はひとつの可能性として認めている。ＦＤＡは２１年、乳房インプラントの販売、流通についての安全基準を強化し、すでに知られている発がんリスクとともに安全性リスクの指針を改訂してＢＩＩ関連の全身症状を追加した（ただし、研究は継続中と注記している）。

ミシガン州トロイの形成外科専門医、アンソニー・ユンさんは、インプラント除去などの手術に関する率直な発言でこれまでに多くのフォロワーを獲得している。ＣＮＮとのインタビューで、ナイドゥさんと同様にＢＩＩのリスクは一般に低いと述べた。同時に、医学界における性差別やトレーニング不足のせいで、この分野には盲点があるとの見方を示す。

「美容外科医は女性のブレインフォグについてどれだけ知っているか。実のところ、あまり多くのことは知らない」

フェイスブック上のサポートグループでは数万人、あるいは数十万人のメンバーが自分たちの不調や手術の経験を共有し、情報交換を図っている。ジョージア州グレイソンに住む品質保証（ＱＡ）エンジニアのショニタ・マーシャルさん（４０）は１８年、そんなグループのひとつを見つけた。豊胸手術を受けてからそれまで約９年間、激しい吐き気やブレインフォグ、急激な体重減少など原因不明の消耗性症状が続き、仕事や２人の子どもの世話にも支障をきたしていた。

病院や専門医の検査でも原因は特定できなかった。

胃腸科の医師が小腸に潰瘍（かいよう）を見つけ、自己免疫疾患の可能性を指摘した。診断の次の段階は脊椎穿刺（せきついせんし）だったが、マーシャルさんはその時点までに、フェイスブック上のグループで同じような症状の女性たちに出会っていた。

ユンさんはインプラントの除去について、プラシーボ（偽薬）効果の作用があるにせよそうでないにせよ、患者の苦痛を緩和する可能性があるとの見方を示す。昨年の包括的レビューでも、除去した患者に大きな改善がみられることが裏付けられた。

カラペティアンさんは当初かかりつけの医師の下で、抗うつ剤による精神症状として治療を受けていた。だが２３年に除去手術を受けると、症状はほぼ瞬時になくなったという。少なくとも症状の一部はＢＩＩが原因だったか、ＢＩＩで悪化していたに違いないと考えている。マーシャルさんも、除去手術から数カ月の間にほとんどすべての症状が消えたと話した。

カリフォルニア州のコリオさんも、術後６カ月を迎えた今、結果に満足している。医師が警告した極端な下垂はなく、実際には豊胸手術の前と同じ胸の形に見えるという。

コリオさんは「除去したことに断じて後悔はない。これまで私がとったなかで最高の行動だった」と話している。

◇

原文タイトル：‘Isn’t it your choice to take them out?’: Why breast explant surgery is on the rise（抄訳）