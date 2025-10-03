宝塚月組公演「ＧＵＹＳ ＡＮＤ ＤＯＬＬＳ」（４日〜１１月１６日、東京宝塚劇場）の開幕を前に３日、東京宝塚劇場で月組トップコンビの鳳月杏と天紫珠李が囲み取材に応じた。

活気あふれる１９４８年頃の米国・ニューヨークが舞台。超大物ギャンブラーのスカイ（鳳月杏）に、昔なじみのネイサン（風間柚乃）が救世軍の軍曹・サラ（天紫珠李）を口説き落とせるか賭けることから始まるハッピーミュージカル。

宝塚歌劇では１９８４年に月組の大地真央、黒木瞳により初演され、２００２年に月組の紫吹淳、映美くらら、１５年に星組の北翔海莉と妃海風により再演され大好評を博した。スカイを演じる鳳月は「受け継がれてきたものも大切にしつつ、現代の皆様に親しみを持って見ていただけるような新しい演出になっていると思う。今の時代にあった月組の新しい作品ができると思う」と思いを語った。

また、「スカイとサラ、お互いに素敵だなと思うところは？」と聞かれると、鳳月は天紫が演じるサラについて「サラは娘役さんの繊細な部分にプラスして、自立していたり、大胆さとかがある。アメリカのハッピーミュージカルだから、頭で考えて小さくまとまるのではなく、感情をぶつけ合えるところが魅力だなと思う。ハッピーなミュージカルなんだとお互い思いながら勢いを持ったお芝居ができてるかなと」と笑顔を見せつつ語った。

天紫は鳳月が演じるスカイについて「スカイは場面に出ていても、ご自身が歌っていなかったり、まわりの人を客観的に見ている人っていうのが印象的な部分。（鳳月は）そういうところでもごくごく自然に存在されているというのがスカイそのものだなと思って、そこがいつも素敵だなと思っています」と話し、互いに見つめ合って笑った。