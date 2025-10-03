フローズン×エナジー！ 大人を魅了する2種のリキュールレシピ【THE カクテルバイブル500】

リキュール【ウナウナ（Una Una）】

南国の楽園タヒチをグラスの中へ

「ウナウナ」とはタヒチ語で「光り輝く」「美しい」の意味。南太平洋に浮かぶ南国タヒチのコテージから見る美しい夕焼けと、南国のフルーツをグラスいっぱいに詰め込んだフローズンカクテル。

レシピ

パッションフルーツリキュール（パッソア）：40ml

ホワイトキュラソー（コアントロー）：10ml

オレンジジュース：40ml

パイナップルジュース：30ml

すべての材料と氷をブレンダーに入れてブレンド。グラスに注ぐ。カットしたパイナップルやチェリー、花などを飾りつけ、ストローを添えて完成。

ひとことメモ

タヒチのモーレア島での青春の思い出をカクテルへ。タヒチ語で「マルルウ」（ありがとう）、「ナーナ」（また会う日まで）。

リキュール【エナジーナイト（Energy Night）】

美しいパープルの一杯で活力を

タウリンとガラナを配合した栄養度の高いリキュール、レッドベアエナジーをベースにした一杯。ブルーキュラソーと合わせると、美しい紫色になるのが特徴。爽快感のあるカクテルで、心身にエネルギーチャージを。

レシピ

レッドベアエナジー：45ml

ブルーキュラソー：10ml

グレープフルーツジュース：30ml

トニックウォーター：適量

トニックウォーター以外の材料を氷を入れたグラスに注ぎ、冷やしたトニックウォーターで清たし、軽く混ぜたら完成。

ひとことメモ

「エネルギッシュな夜」という意味の一杯。店では元気が出るカクテルとしておすすめしている。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡