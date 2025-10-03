ロンドン序盤はドルの上値が重い、ポンドドル一時１．３４６７レベルに高値伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドルの上値が重くなっている。ドル円は147.82レベルを高値に、147.30台へと反落。ユーロドルは1.1714レベルを安値に、足元では高値を1.1737レベルに更新。ポンドドルは1.3429レベルを安値に1.3467レベルまで高値を伸ばしている。ドル指数は前日比マイナスに転じている。株式市場が堅調に推移している。米株先物・時間外取引が一段高となるなかで、欧州株も全般的に買われている。



USD/JPY 147.37 EUR/USD 1.1736 GBP/USD 1.3464

