ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国重慶で国慶節のドローンショー 5千機が夜空彩る 中国重慶で国慶節のドローンショー 5千機が夜空彩る 中国重慶で国慶節のドローンショー 5千機が夜空彩る 2025年10月3日 17時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉） 【新華社重慶10月3日】中国重慶市南岸区で1日夜、国慶節を祝うドローンショーが開催された。ドローン5千機が夜空に舞い上がり、次々と編成を変えて観客の目を楽しませた。１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、重慶市南岸区で開催された国慶節を祝うドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉） リンクをコピーする みんなの感想は？