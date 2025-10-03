通貨オプション ボラティリティー 全般に１週間が低下、米雇用統計発表延期を受けて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.74 6.05 7.39 6.08
1MO 8.88 6.36 7.22 6.37
3MO 8.97 6.57 7.43 7.09
6MO 9.23 6.82 7.98 7.40
9MO 9.32 6.96 8.31 7.65
1YR 9.33 7.05 8.54 7.81
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.48 7.04 6.38
1MO 7.76 7.85 6.67
3MO 8.36 8.21 6.99
6MO 8.90 8.71 7.35
9MO 9.23 9.03 7.55
1YR 9.42 9.26 7.68
東京時間16:56現在 参考値
米政府機関の一部閉鎖の影響が通貨オプション市場にも波及している。注目イベント発表の延期が１週間ボラティリティーを低下させている。目先のイベントリスクが剥落した格好となっている。
