物価上昇に合わせた適切な価格転嫁を目指すセミナーが1日、山形市で行われ、参加者が価格の交渉術や様々なデータを収集する重要性について学びました。



このセミナーは、物価上昇や最低賃金上昇が続く昨今の情勢を受け、製造業や飲食業などに取引先との交渉術や顧客に対する価格改定の周知方法を学んでもらうことで適正な価格転嫁につなげようと、去年から、県が開催しているものです。





県よろず支援拠点 深瀬孔平さん「これ以上どうしようもないというポイントが来たら価格を上げるしかない。赤字で続けて会社が倒れてしまったらどうしようもない。それは同業の方も同じ状況。そのことを覚えておいてほしい」参加者たちは、交渉を進める上で自社商品の原価の推移といった交渉材料を準備しておくことや、交渉時期を逃さないこと、また、議事録やメールの保存など交渉の経緯を明文化することの重要性を学んでいました。県よろず支援拠点 深瀬孔平さん「プライスリーダーとなる大手メーカーや競合他社の値上げの動き。取引先の価格改定動向を常に注視し追随することも効果的。とにかく乗り遅れないこと。時期は決算期ではない。来期の目標を立てる時に買う側はいくらで買うかを決める。その時期には当然交渉をしておかなければいけない」参加者中山町・飲食店「何とか皆さんに支えてもらい経営できているところだが今後変わる情勢の中で事業を続けていくためにもまずは情報を得るところからと思う」山形市・加工販売業「物価高と人件費高騰で私たち中小企業とか小規模事業者にとっては大きな分岐点にある。お客様にも理解してほしいし働いている方の賃金上昇で幸せになってほしいがその狭間に立っているということでバランスが難しい」県よろず支援拠点は11月4日にも同様のセミナーを開催する予定です。