全編にユーモア

朝ドラことNHK連続テレビ小説の新作「ばけばけ」が、異彩を放っている。朝ドラっぽくない。没落士族の悲哀を描いたり、貧しさから売られていく人々の嘆きを捉えたり。それでいて全編にユーモアが漂っているから、暗さはなく、後味もいい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

【写真】少し“ふっくら”…若き日の池脇千鶴

「ばけばけ」に出てくるのはちょっと痛いが、愛すべき人たちばかり。物語には貧困や人身売買などダークな一面も出てくるものの、全体的には明るい。登場人物たちがたくましく、悲壮感とは無縁だからである。脚本は演劇界出身のふじきみつ彦氏（50）。この人の持ち味がよく出ている。

池脇千鶴

ふじき氏は遠藤憲一（64）ら助演俳優の哀歓を描いたテレビ東京「バイプレイヤーズ」（2017年）などを書いてきた。世の中の真ん中にいない人たちの人間模様を得意とする。

NHKでは「阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし」（2021年）などを担当した。朝ドラや大型ドラマとは縁がなかった。これも朝ドラっぽさを感じさせない理由だろう。

ヒロインは松野トキ（高石あかり）。そのモデルは島根県松江の没落士族の娘・小泉セツ（1868〜1932年）である。夫はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）。こちらのモデルは怪談本などを書き残した随筆家・小泉八雲（1850〜1904年）。帰化前の名前はラフカディオ・ハーンである。

主演級の著名俳優を主人公に据えず、成長株を起用したのは「舞いあがれ！」（2022年度後期）の福原遥（27）以来のこと。この点も最近の朝ドラっぽくない。

高石は2892人が参加したオーディションで選ばれた。演技力には以前から定評があったものの、主演ドラマの経験は民放深夜作品しかなかった。

物語は1900年前後のヘブン邸から始まった。明治30年代後半である。場所は東京の大久保。トキがヘブンに「耳なし芳一」を口頭伝承していた。

物語では特に説明がなかったが、2人は夫婦である。ともに再婚だ。トキはヘブンとの結婚までに苦労を重ねた。ヘブンと出会ったときも彼の身の回りの世話をする女中だった。だが、やがて結ばれる。

トキから「耳なし芳一」を聞かせてもらったヘブンには分からない点があった。「たちまち」という言葉の意味である。トキは困った顔で「インスタントリー（即座に）」と答えるが、ヘブンにうまく伝わない。

トキは「私にもっと学があれば……」と口惜しがる。学校へ行けなかったのは家が貧しかったためだ。しかし、ヘブンはトキに対し、学がないのは恥ではないと諭す。トキに怪談本など自分の著書を見せながら、こう言った。

「これ、誰のお陰で生まれた本ですか？ 学のある人なら、幽霊の話、お化けの話、前世の話など、みんなバカらしいものだと、あざ笑ったでしょう」

おでこにキス

モデルの八雲は米国在住時代、違法だった黒人女性との結婚に踏み切るなど人を区別することが大嫌いだった。一方で東京帝国大学と早稲田大学の講師を務めるなど一級の教養人でもあった。ヘブンもそうなのだろう。また、トキを深く愛していた。

この後、ヘブンはトキのおでこにキスをする。ここで「あらら」などと声を上げたのはヘブン邸に住むヘビとカエルだ。声は阿佐ヶ谷姉妹が担当する。ふじき氏と阿佐ヶ谷姉妹の関係を考えると、うなずける人選である。八雲邸には実際にヘビとカエルがいた。ヘビがカエルを食べぬよう、八雲は自分の食事をヘビに分けていた。

直後に舞台はトキ（少女期・福地美晴）が幼かった1880年代の島根県松江に変わった。明治初期である。トキの一家は父親が松野司之介（岡部たかし）。司之介はかつては上級武士だったものの、四民平等の世になり、すっかり落ちぶれた。

司之介は豊かな暮らしを取り戻そうと、投機性のある舶来ウサギの売買に手を出す。「ウサギ長者になるぞぉ」と鼻息が荒かったが、見事に大失敗。莫大な借金を背負った。トキを小学校に行かせる金さえ失う。

司之介はトキに言った。「働いてくれるな、明日から」。予期せぬ言葉にトキは動揺し、気を失う。無理もない。

岡部はなぜかダメ男がよく似合う。司之介役は特にそう。岡部とふじき氏とは長年の演劇仲間。お互いに相手の特性を知り尽くしている。

福地は2年前から子役活動を開始し、舞台やドラマに顔を出してきたが、大役は初めて。小顔で表情が豊かだからか、かわいらしい。トキが大好きなしじみ汁を飲みながら「あー、おいしい」と、つぶやいただけで、クスリとしてしまった。宍道湖のある松江はしじみ汁が日常食だ。

母親はフミ（池脇千鶴）。池脇は43歳だが、役づくりでかなり太った上にメイクも地味だから、50歳前後に見える。本人もそう見せようとしているのだろう。

池脇はキネマ旬報ベスト・テンで助演女優賞を得るなど誰もが認める演技派である。徹底した役づくりをすることでも知られる。役柄を演じるというより、作品の世界に身も心も入り込んでしまう人だ。

フジテレビ「その女、ジルバ」（2021年）で演じた主人公は当初、40歳の冴えないOLだった。それが回を追うごとに美しくなり、観る側を驚かせた。「女は、40から！」という作品のメッセージを体現した。どうやって体重を増減させているのかは謎である。

体重だけではない。理容専門学校の教師を演じた映画「はさみ hasami」（2012年）では練習用のカットウィッグを自宅に持ち帰り、カットやブローを猛練習。映画ではプロの理容師並みの技術を見せた。

フミはしっかり者のようで、どこか抜けている。司之介には大甘。一文無しになって家を出た司之介に対して「あなたがいないと、おいしくないのよ、大好きなしじみ汁が」と帰宅をうながす。一方で小学校退学が決まって落胆するトキには怪談を聞かせた。トキは嫌なことがあるたび、フミに怪談を聞かせてくれとせがんだ。

朝ドラらしからぬセリフ

松野家にはもう1人家族がいる。トキの祖父・松野勘右衛門（小日向文世）である。こちらは息子の司之介には厳しいが、トキはかわいがっている。四民平等になっても武士の誇りを持ち続け、マゲを落とさない。

第5回。トキの小学校中退から10年が過ぎ、1886（明19）年になった。トキは18歳になっていた。ここからは再び高石が演じている。トキは親戚でやはり元武士の雨清水傅（堤真一）が営む織物工場で働いている。司之介の借金を返し続けている。

ある日、松野家に借金取りの森山善太郎（岩谷健司）が押しかけ、「娘を遊郭にやるか、首くくるか、よう考えておけ」と凄む。朝ドラらしからぬセリフだ。

森山が去ると、司之介は「心配はいらん、遊郭にやることはないけん」と胸を張る。情けない。一方でトキは松野家の働き手を増やすために「婿様をもらいましょうか」と提案する。本気だ。たくましいのである。

傅の妻はタエ（北川景子）。トキに礼儀作法やお茶を教える。とびきり家格の高い武家の生まれで、凛としているのだが、やはり痛い人である。お姫さま育ちで、家事が出来ず、言葉も浮世離れしているからだ。意外や北川は堤と初共演。朝ドラ出演も初となる。

今後はヘブンを公私ともに支えた松江の英語教師・錦織友一役で若き名優の吉沢亮（31）が出演する。モデルは松江一の秀才と呼ばれた西田千太郎だ。下級武士の家に生まれ、旧制松江中学校の中退を余儀なくされたものの、やがて同中の授業助手に採用され、さらに独学で教員検定試験に合格する。

八雲を英語教師に迎えたのは西田。八雲とセツの媒酌人も務めた。教育改革に取り組み、島根教育界の大功労者と讃えられた。だが肺病のため、36歳で他界する。ドラマチックな錦織の人生も耳目を集めそうだ。

主題歌は佐藤良成と佐野遊穂の夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。1998年に結成されたが、作品がドラマの主題歌になったことはなく、知る人ぞ知る存在だ。特徴は温かで静かな曲調。2人の間には子供が3人いる。

「あさが来た」（2015年度後期）で「365日の紙飛行機」を歌ったAKB48以来、ほとんどがメガヒットを生み出したことのあるアーティストが起用されてきたから、この点も朝ドラっぽくない。

トキのモデルのセツが八雲と入籍したのは1896（明29）年。八雲はトキを慈しみ、自分の著書は全てセツのお陰で書けたと言った。「みなあなたのおかげで生まれましたの本です」（八雲の長男・小泉一雄氏著『父小泉八雲』）

セツも八雲の役に立つことが喜びだった。子供も4人生まれた。やっと手にした幸せだった。しかし1904（明37）年、八雲は心臓発作のため、54歳で急死する。

セツは八雲が好きだったクリーム色の薔薇を霊前に供え続けた。トキとヘブンの物語はどうなるのか。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

