全日本プロレスは3日、都内で会見を行い、「旗揚げ記念シリーズ2025」行田大会で世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生と挑戦者・井上凌が対戦することを発表した。

会見した王者の青柳亮は「勝ちは間違いない。それが大前提でキャリアの中でほとんど先輩との対戦だったが、初めて後輩の井上とのタイトル戦はうれしい部分でもある。世界ジュニアは遠いということを教えてやることと青柳亮生のためのタイトル戦にしたい」と防衛へ自信を見せる。さらに「全日本というものはこういうものだというものを教えたい」と後輩の井上にベルト以上に全日本のジュニアのレベルの高さを身をもって教育していくという。

3度目の挑戦で初めて団体所属の王者と対戦する井上は「ジュニアリーグ終わって約1カ月。青柳のジュニアリーグ優勝を含め、ベルトを獲り、防衛した戦いを見て思ったことを世界ジュニアへの思いをぶつけていく。3度目の挑戦をものにします」と3度目の挑戦でのベルト奪取を誓う。

初の団体所属の王者の挑戦にも「今までと同じ結果にならないようにやっていきたい」と自分の得意のキック中心の試合展開から「新たなものも出したい」と新たな面を出す用意があることを示唆していた。