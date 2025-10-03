絵画展は世に無数あるが、いま最も「絵を観る愉しさ」が味わえる展示を挙げるなら、これだ。

【画像】「制御できない強い怒りをぶつけている」女性芸術家の熊谷亜莉沙さん

東京銀座・ギャラリー小柳で開催中の、熊谷亜莉沙個展「天国泥棒」。会場をめぐりながら、魅惑の熊谷亜莉沙作品を読み解いてみよう。



東京銀座・ギャラリー小柳

photo by keizo kioku

「怒り」が筆を握る原動力

展示室へ足を踏み入れて、いちばん大きな壁面には、3枚の絵画が掛かっている。真ん中の大きい作品は、全面が黒で塗り込められた闇のなかから、それ自体が鈍い光を放つようにして切り花の像が浮かび上がる。背後にロザリオが見えることから、そこが教会のような祈りの場なのだろうとは察せられる。

この大画面の左右に、小ぶりな絵画が添えられている。描かれているのはどちらも、どうやら子どもが履くシューズのよう。

不思議な取り合わせのこの三連画は《It’s OK. It’s OK. It’s OK.》と題されている。息を呑む美しさと、ただならぬ緊張感が同居して、観る者を敬虔な気持ちに誘う絵画だが、はてこれはいったい何を表しているのか。

会場で熊谷亜莉沙本人に話を聞けたので、その言葉に耳を傾けてみたい。今作を描いたきっかけは、日常で感じる「怒り」であったという。

「毎朝スマートフォンを開くたび、世界中の子どもたちがレイプされ、暴行され、殺されたというニュースが飛び込んできます。SNS上では、悲惨な現場の映像までが出回っています。それらを目にすると、耐えがたい気持ちになります。自分自身で制御できない強い怒りに襲われ、その感情が私を絵に向かわせます。作品にぶつけてしまわないことには、自分の気持ちを整理できないのです」

それほどまでにつらいのなら、子どもにまつわる悲惨な出来事を目に入れないようにしたら……？ と思う向きもあろうが、そうはいかない。どうしても気になり追いかけてしまうという。なぜならそれらニュースが、自身の体験と重なるからだ。子ども側の気持ちに感情移入してしまうので、目を背けるわけにはいかないという。

父親から暴力を受けた過去

「私は父親から暴力を受けて育ちました。その記憶は、大人になっても消え去ることはありません。そのころの私は抵抗しない性質だったので、父は暴力を振るうとき以外、私のことが好きでした。マイケル・ジョーダンのファンだった彼は、ジョーダン・シリーズの子ども用バスケットシューズを、私に大量に買い与えました。それらは家に長く保管されていました。両親が離婚しても、ひとり暮らしになった父が孤独死しても、私が成人しても、ずっと。

母に理由を問うと『これは彼があなたに贈った唯一のものだから』とのこと。私は母の気持ちを、そして父の気持ちも理解しようと努めましたが、どうにも理解し切ることはできず、いまだわからないままです。ただもしかすると、これが『愛』とか『祈り』のひとつのかたちなのかもしれない、とは感じました。

はっきりとした答えの出ないまま、私はこの絵を描き続けました。大きいキャンバスの真ん中には、暗くてほとんどわからないかもしれませんが、聖母マリアの姿を描いてあります。その手前に、何か大きなものに捧げられるものとしてのブーケ。両脇の小さい絵は、私に与えられ、履き潰したボロボロのシューズです。これは私の記憶の一部であると同時に、いま世界中で問題を抱える子どもたちの似姿でもあります。左右のシューズはほんの少しだけ、聖母に身を寄せるかのように傾いています。寄り添いたい気持ちはいつでも、だれの心にもあるものだということを表明したかったので」

そうした背景があることを知ったうえで対面してみれば、この三連画が宗教画のごとき静謐(せいひつ)さを湛えている理由がよくわかる。熊谷にとって描く行為とは、愛と祈りを探究することにほかならないのだ。

背中を丸めた柄シャツの男

異なる壁面の前へと、歩を進めてみよう。こちらにも大きい画面を持つ絵画が並んでいる。2点揃いで《Say yes to me》という作品である。左側の画面には、良質な生地で鮮やかな色の柄シャツをまとった男性が、背を丸めている姿。右側画面には清い川の浅瀬で、一頭の子鹿が血を流し倒れているさまが描写されている。

少々奇異に思えるのは、両作品の形態だ。どちらもかなり横長で、大人ひとりが横たわれるほどの大きさがある。このサイズ、じつはシングルベッドの大きさに合わせてある。〈Single bed〉シリーズとして熊谷が数年来、描き続けているものである。

なぜこのような、油彩画としては規格外のサイズにしているのか？ これも熊谷の身に降りかかった過去の出来事と関係する。

「母と離婚後、死ぬ間際にはひとり暮らしをしていた父は孤独死して、腐乱死体で発見されてしまうこととなります。一報を聞いたとき私は、寝ていたシングルベッドから起き上がれなくなりました。自分は父を憎んでいたはずなのに、その死をものすごくショックに感じました。さらには、父の死を聞いてひどく動揺していることを自覚して、二重にショックを受けました。そのまま数ヶ月塞ぎ込んで過ごした末、この感情を作品にするしか前に進むすべはないと考え、気持ちを奮い立たせて筆をとりました。

つらいながら私は必死に想像しました。亡くなったあと数ヶ月も発見されないような彼の暮らしは、いったいどんなものだったのか。ひとりで死ぬとはどんな気持ちなのか。私も同じようにして死ぬのだろうか……。そうした私の迷いや考えを、シングルベッドのサイズのキャンバスに押し込めていこうと試みました」

描かれた男性の正体

男性の後ろ姿と、血を流す子鹿というモチーフも、熊谷の実体験に由来する。

「描いてある男性は、私の祖父です。実家はイタリアン・ハイファッションを取り扱うブティックを営んでおり、裏手には遊郭街がありました。祖父は商品でもある華美なシャツをよく着ていました。シャツの背中に猟銃を持った人が描かれていて、その銃口が右の絵の画面に向けられています。銃で撃たれた子鹿が水のなかで血を流しているのですが、これはかつて私が猟に同行させていただいたとき目にした光景です。鹿は洋の東西を問わず神聖な生きものとされることが多いと同時に、食用としても重宝されます。祖父や鹿のことをシングルベッドサイズのキャンバスに描いているあいだ、私の頭のなかにはずっと、『メメント・モリ（死を想え）』という言葉が渦巻いていました」

極端に横長なシングルベッドサイズの画面には、モチーフがぴったりと収まらず余白ができている。ぽっかり空いたスペースを、熊谷は漆黒で塗り込める。黒い絵具を使うのではなく、透明色を塗り重ねることで深みのある黒を出し、吸い込まれそうな闇を現出させている。

その闇の深さが生み出す明暗のコントラスト、緻密に描き込んだモチーフが醸し出す迫真性、そして描かれたシーンの前後まで想起させる物語性。一枚の画面にそれらすべてを詰め込んであるのが、熊谷作品の特質である。それゆえいったん絵を眺めはじめれば、目を逸らすことができなくなってしまい、観る者はその場にしばし立ち尽くすこととなるのだ。

なぜ熊谷は描き続けるのか

ここまで見てきたとおり、熊谷亜莉沙にとって描くことは、自身の人生を生きることと表裏一体になっている。創作はいつも、自分にとって最も切実なことがらと対峙するところからはじまる。

「描くことにすべてを投入してしまうのは、小さいころから変わりません。子どものころは何かを器用にできるタイプではなくて、ほめてもらえるとしたら描いた絵のことくらいしかありませんでした。

最初は漫画家に憧れていたのですが、高校時代に美術の授業で油彩画を知り、以来どっぷり浸かることとなりました。学生時代には抽象画を試みたりと、画風や技法はこれまで変遷してきましたが、自分のなかに湧き上がる強い思いをもとに絵を描きはじめ、画面に精神性が宿るまで筆を止めないところは変わらないままです。

私の絵はいつも自分にとって切実な問題や関心事からはじまりますが、個人の領域に留まっていることをよしとしているわけではありません。絵を観た方が『気持ちが昇華された』と共感を示してくださるときは何よりうれしいですし、私自身もだれかの作品を観て気持ちが救われることはもちろんあります。個人的なところから発した私の絵が、たとえ世界を救えないにしても、せめて隣人の気持ちを救うことくらいは起こし得ないだろうか？ そんなほのかな期待をしながら描き続けています。しかし同時に、そんな美しい奇跡など起こらなくてもよい、とも思っています。私はあくまでも私のエゴで描き続けているということに、自覚的でいたいのです」

展覧会場には、ほかにもいくつかの熊谷作品が並ぶ。目と心を奪われてしばしその場を離れられなくなること覚悟のうえ、絵との出合いに赴いてみたい。

