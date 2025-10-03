Äã»ëÄ°Î¨¤ÇÉÔÅ¬Àµ¤ÊÍø±×¶¡Í¿·ÑÂ³¡¡½êÆÀ±£¤·»ØÅ¦¤Î¿·³ãNST
¡¡´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤«¤éÌó11²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎNST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¤Ï3Æü¡¢³°ÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤¬Äã¤¤Ãæ¡¢Çä¤ê¾å¤²³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹Â¦¤ËÅ¬Àµ¤ÊÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤¹¤ëÍø±×¶¡Í¿¤¬Â³¤¡¢CMÀ©ºîÈñ¤Î²Í¶õ·×¾å¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2011Ç¯¤´¤í¤«¤é¥Õ¥¸À©ºîÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢NSTÅìµþ»Ù¼Ò¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ë²áÂç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÍýÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î¾¦ÉÊ·ôÂ£Åú¤ä³¤³°Î¹¹Ô¾·ÂÔ¤È¤¤¤Ã¤¿Íø±×¶¡Í¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤è¤ë»ØÅ¦¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢CMÀ©ºîÈñ¤ò²Í¶õ·×¾å¤·¡¢ÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤·¤¿¡£