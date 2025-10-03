〈「もしかして私？」藤井聡太の師匠・杉本昌隆八段もドキドキ…全国150人に聞いた“師匠にしたいプロ棋士”ランキング、藤井七冠を抑えた1位は誰？〉から続く

将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。

対局前日に起きた悲劇

人間、ある程度年を重ねると身体のあちこちが痛んでくる。私の場合のそれはぎっくり腰である。

それは2年ほど前のある対局前日、私は東京遠征に備えて荷物をまとめていた。

（明日は順位戦。夜中までとことん指すぞ）

そのときは心身ともに充実していた。そして何気なく床に落ちたボールペンを拾おうとして、突然にして不幸がやってきたのだ。

グキ！

腰に激痛が走り、床に崩れ落ちる。やってしまった……。

さっきまでスキップでも踏むぐらい軽やかだったのが一転、ロボットのようにぎこちない動きになる。脂汗を流しながら私は考える。

（この状態で東京に行くのは不可能ではないか？）

前日の体調不良では延期もできず、対局場にたどり着けなければ不戦敗である。もはや対局の内容どころではなく、身体が動くかどうかの勝負となった。

歩こうとすると崩れ落ちるから、支えてくれる介護人が必要だ。しかし家族では将棋会館の中まで入りづらい。となると、やはり頼るのは彼らか？

師匠のピンチは弟子の出番。私は10人以上いる弟子たちの顔を思い浮かべる。

近くに住む中学・高校生の弟子……だめだ、彼らはまだ子どもだし、学校を休ませるわけにはいかない。

やはり日々命を削る奨励会員でなく、ある程度余裕がある大人の弟子が望ましい。そうだ、室田伊緒女流二段など最適ではないか。

「室田さん、申し訳ないけど東京まで肩に寄りかからせてくれないか？」

だめだ、何だかセクハラっぽい。

車椅子で運んでくれそうな弟子は…

だいたい、この状態では殆ど歩けない。とすると、もう車椅子しかないのか？

これを担えるのは体力のある20歳前後、私と同じ愛知に住む弟子しかいないが……おお、あの弟子がいるではないか！

「藤井君、申し訳ないが私を東京まで車椅子で運んでくれないか？」

だめだ、たとえ実現しても、一体どれだけ人目を引くことやら。

「藤井聡太と車椅子師匠」もうタイトルだけで感動の名作がつくれそう。だがダメだ……強すぎる弟子というものは、何とも扱いが難しいのである。

結局あの日、私は翌日の回復に賭けて東京移動を1日遅らせた。願いは通じ、幾分かマシになった翌朝に時間を掛けながらも自力で将棋会館までたどり着けたのだった。

ちなみに結果は私の負け。ただ、身体が動かせただけで、もう悔いなしであった。

今、名古屋と大阪の対局場の隅には「立ち上がり補助手すり」が置いてある。ハシゴのような形で、正座の状態から立ち上がる時は本当に役に立つのだ。

購入したのは私だが、私物を将棋会館に置き続けるわけにはいかない。これは将棋会館への寄贈、つまり誰が使っても良いのだ。

「さあ藤井君、ぎっくり腰の時はいつでも使ってくれたまえ。なあに、師匠のおごりだ。遠慮しなくていいぞ」

これは実際に話したが、特に反応はなかった。

若い藤井七冠がこれを使いたくなるようでは大変だが、幸い、その日が来ることはなさそうである。

