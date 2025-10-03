10月13日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』の制作発表会見が10月3日に都内で行われ、主演の草磲剛をはじめ、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンが登壇した。

参考：自転車に乗る草磲剛、ドレスアップした中村ゆり＆要潤も 『終幕のロンド』第1話場面写真

草磲が演じるのは、シングルファーザーで遺品整理人の鳥飼樹。キャストの挨拶に続くクロストークは草磲が中心になって進行。冒頭から国仲を「仲間さん」と呼び間違えて「また間違えました。現場でも言っちゃうんですよ。すみません」と謝罪し、会場を沸かせた。

『罠の戦争』（カンテレ・フジテレビ系）以来、2年半ぶりの連ドラで、カンテレ制作ドラマは10作目の草磲。「運が良いことにカンテレさんから良い役をいただいて、いつも人生を学ばせていただいているんですよね。自分の人生に寄り添ってくれているドラマで、人生のターニングポイントになるような作品」と今作を分析する。「戦争シリーズは復讐がからんでパッションあふれるお芝居が多かったんですが、今作は温かくて自分も一つ上のステージに立って皆さんとお芝居できたと思います」と手ごたえを語った。

中村ゆりが演じるのは、絵本作家の御厨真琴。草磲と共演した印象を聞かれた中村ゆりは「学生の頃からテレビで見ていたスターのイメージと全然違って、剛さんがいらっしゃるだけで現場が華やかで明るくなって笑いが絶えなかったです。何よりもこんなに紳士でレディーファーストな男性が日本にいるのかというくらい、細かいことに気づいて褒めてくださる。本当に優しくてイタリア人かなと思うくらい」と絶賛すると、草磲が照れながら「パスタ食べますか？」とおどける一幕もあった。

劇中に登場する遺品整理会社「Heaven’s messenger」の社員は、若手の有望株が顔をそろえる。社長である磯部豊春役の中村雅俊は、俳優陣の演技の“マリアージュ”を称賛。なかでも新人遺品整理人の久米ゆずはを演じる八木に対して、「いろんな表情を持っている」とほめると、先輩社員の矢作海斗を演じる塩野が身を乗り出して「ゆずはという役は最初は謎めいていたのが、どんどんキャラクターが変わっていくのに注目して」と八木に代わってプレゼンするなど絆の強さをうかがわせた。

記者からの質問で、ドラマのサブタイトルにかけて「いつでも会えるけど、やっぱり会いたくなる存在」を聞かれ、草磲が答えたのは「西麻布の中華料理屋のおじさん」。「餃子を持ってくるとき『おまっちゃさまー』って言うんですよ。それが聞きたくて、餃子をたくさん頼んだ」と振り返った。中村ゆりが横から「剛さんは、現場でよく『おまっちゃさまー』って言ってます」と証言すると「なぜか出てくるんです。僕の琴線に触れるのかな」と不思議がった。

中村雅俊は、草磲から初監督を務めた映画『五十年目の俺たちの旅』について話題を振られて、「50年前にやっていたドラマの映画化で、その時の監督はもう亡くなっていて、すごくお世話になったので、今は会えないけれど、また会えたらいいな」としみじみ。風吹は「芸能生活を続けていても、皆さんご一緒する機会がなくて、草磲さんとはやっと会えたなと。またお会いしたいと本気で思います」と惜しんだ。

共演者へのメッセージを尋ねられて、要が答えたのは草磲からのプレゼント。「撮影中にネルシャツのプレゼントをいただきました。剛さんは普段から古着が好きでおしゃれなんですが、僕も影響されて古着を着だしたんですが、季節の変わり目でネルシャツを探していたときにちょうどいただいたんです。恋愛に似た気持ちになりました」とときめいたそうで、古着屋で要のことを思い出したという草磲に「常に僕のことを思ってくれている」と喜んだ。

八木から小澤に対しては、動画で見たダンススキルを生で見たいとリクエスト。小澤は「ぜひやりたい」と意気込んだ。ダンス関連では、小澤は撮影中の草磲とのエピソードを紹介。「撮影の合間に、剛さんと目が合ってダンスバトルをしようと言われて、あの緊張感は味わえないです」と事務所の先輩に感謝。草磲は「俺、負けちゃったけどね」と残念がりつつ「また踊りましょう」と誘っていた。

最後に、主演の草磲が「人生においていちばん価値があることって、いつもそばで笑ってくれたり、泣いてくれる人がいることじゃないかということを、このドラマを通して感じる部分が多かったんです。悲しみのそばには必ず誰かがいて、優しさを生んでくれるというか、そういう気持ちが芽生えたドラマです。観ていただけると心が温かくなる作品なので、ぜひ期待してご覧ください」と呼びかけて会見をしめくくった。

（取材・文＝石河コウヘイ）