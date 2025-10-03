〈藤井聡太の30連勝を阻止…師匠・杉本昌隆八段が目撃した“宿命のライバル”佐々木勇気の「闘志がギラギラと燃えていた瞬間」〉から続く

将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。

その中の一篇「師匠にしたいプロ棋士？」（2023年9月7日号）を転載する。



藤井聡太七冠を抑えた1位は… ©︎文藝春秋

（段位・肩書などは、誌面掲載時のものです）

師匠にしたいのは誰？

最近、ネットの将棋記事が頻繁に目に入ってくる。一度検索すると関連した記事が優先的に表示されるからだ。普段なら見過ごすようなニュースも、図らずも知ってしまうことがある。

〈 【全国の女性が選ぶ】師匠にしたいと思う「現役プロ棋士」ランキング！〉

こんな記事を目にした。

上司ではなく、師匠なのが記事の急所。この「全国の女性」なる方々は師弟制度をご存じなのか？ そして何人に聞いたのか？（後に150人と判明）色々疑問点は多いが、きっと気楽に読むべき記事なのだろう。

私も師匠と呼ばれる身、反射的にその記事をクリックしたのだ。

まず2位は……藤井聡太七冠！ なるほど、これは人気投票も兼ねているのか。彼はキッチリした性格だから師匠能力も高いはずだが、さすがに若過ぎるのではないかな。

となると、気になるのはやはり第1位。藤井七冠を上回る投票を集めた師匠のイメージの棋士と言えば、も、もしかして……。

私は高まる気持ちを抑えつつ、ページをスクロールした。

ランキング1位に輝いたのは…

栄えある第1位は……羽生善治九段！ うん、羽生九段は将棋連盟会長で、上司（師匠）のイメージにもピッタリ。あまりに当然の結果であった。

え、私？ 実は第3位の谷川浩司十七世名人に次いで第4位。並居るトップ棋士に食い込めて満足である。

さて、この記事の少し前の8月7日。東京都内で藤井聡太名人の名人就位式があり、私も出席した。

祝辞は藤井名人の地元、瀬戸市の広報大使でもある講談師の旭堂鱗林さん。話すことに関してこれだけ適任な人材もそうはいまい。祝辞がこれだけ面白いと参加者も小咄でも聞きに来たようなお得感があり、ステージ上の藤井名人も非常に柔やかだった。

一般ファンを交えた就位式後の祝賀パーティーでは、一緒に写真を撮ってもらおうと、羽生会長の前に行列ができていた。

そのすぐ近くにいた私。何となしに羽生会長から私へと、記念写真のリレーの図式ができる。

参加者は200人以上おり、希望者全員とというわけにもいかないが、私も羽生会長と共同で大きな任務をこなした気分であった。

ツーショット抽選会で沸き上がる会場

なお、この日の主役の藤井名人とは、進行の関係上、参加者とのツーショット撮影はなし。その代わりこれを目玉とした抽選会があり、当選した数人のみがその恩恵に与れたのだ。

「当選者は〇番の方です」

「キャー！」

今や女性が8割、9割とも言われる将棋のイベント。嬉しさや楽しさを前面に出してくれるので私たちもやりやすく、これには見習うべきことが多いのだ。

最近、私も諸々の理由で藤井七冠にツーショット写真をお願いすることが多い。なお、師匠特権を利用しているので抽選は免除である。

「藤井君、申し訳ないけど一緒に写真を……」

「あ、和服に着替えましょうか？」

控え室で休む弟子に時間を割かせてしまう師匠。最近の師弟の写真は藤井七冠の気遣いと私の図々しさ、そしてある種の背徳感によって成り立っているのだ。

（杉本 昌隆／ノンフィクション出版）