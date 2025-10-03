名古屋ダイヤモンドドルフィンズの中東泰斗が下顎骨骨折「早期復帰に向けて全力で頑張ります！」…全治は未定

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは10月3日、中東泰斗の負傷を発表した。

中東は9月26日に行われたベルテックス静岡との非公開プレシーズンマッチで負傷。下顎骨骨折と診断され、全治未定だという。30日に手術を受け、成功したことも明かされた。

名古屋D一筋で33歳の中東は、191センチ84キロのシューティングガード。クラブを通じて「シーズン開幕直前にこのようなことになり、チームにもファンの皆さまにも大変ご迷惑をおかけします。個人的に昨シーズンの悔しさを晴らす為にオフ中も早くから体を動かし今シーズンに向けて準備してきて、いいパフォーマンスを発揮できていた最中の、この骨折で大変悔しいです。ですが、必ず意味のあることだと思うのでこれを自分の成長のチャンスと捉えてより良い自分になっていけるよう努めてまいります」とコメントし、「早期復帰に向けて全力で頑張ります！ そして、優勝へのラストピースとしてチームに加わりたいと思います！ それまでは外からチームをキャプテンとして支えていきたいと思います！ 開幕戦からいいスタートダッシュが切れるよう皆さま応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。

なお、名古屋Dは4日にIGアリーナにて行われる第1節でレバンガ北海道と対戦する。