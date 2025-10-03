JO1河野純貴、韓国で「とんでもない活躍」→ロケ予定変更の事態 行きつけの店紹介、最後は山里亮太の悲鳴
JO1・河野純喜が、お笑い芸人・山里亮太（南海キャンディーズ）、やす子とともに、あす4日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30）で、韓国を旅する。
【写真多数】JO1河野純貴が行きつけの「ヌンドンミナリ」 山里亮太の街中でグルメにかぶりつく
人気企画「やす子の週末福袋」は、MCの山里亮太を巻き込み、コーナー史上初となる海外ロケで韓国に上陸。最新コスメやグルメを探し歩き、案内役の河野が“神アテンド”を披露する。
河野は「韓国と言えば任せてくださいよ。めちゃくちゃ来ているんで」と頼もしく一行を引っ張り、流ちょうな韓国語で店員に質問したり、予定になかった店に自ら撮影交渉したりと大活躍。行きつけの店だという「ヌンドンミナリ」では、やす子が「うまっ！マシソヨー！（韓国語で「おいしい」）」。
一方、黄色い塊に包まれた進化系サムギョプサル（豚バラの焼肉）が味わえる「ウォルファシクタン（月火食堂）」では、韓国通の河野でさえ「今までたくさん韓国でサムギョプサルを食べてきたんですけど、初めての驚きがありました」と語るほど、特別な食体験となった。
視聴者プレゼントの福袋作りでは、韓国のトレンド発信地・聖水（ソンス）の人気ショップなどをめぐり、予算オーバーになる場面も。そして、人気エステサロン「ウィービューティ（WEBEAUTY）明洞店」では、山里が話題の最新エステを体験するが、そこに河野も加わり、まさか「お前何やってんだよ、何やってんだよ純喜！」という山里の悲鳴が響き渡る事態となる。
ロケ後のインタビューで、山里は「純喜くんがとんでもない活躍をします！」と予告すると、やす子も「ほんとにすごかった」と大きくうなずくが、当の河野は「いやいやいや」と謙そん。山里は「純喜くんが行きつけのお店と韓国語で交渉してくれて、予定してたロケと全然違うロケになったんだもん、すごいよ」と絶賛。やす子も「当初予定していなかったお店2軒に行きましたからね」と明かした。
河野は「韓国の人たちが撮影の許可をすぐ出してくださったおかげです」と感謝。「どうでしたか、僕の案内？よかったですか？」と尋ねると、やす子は「めっちゃよかったです！」と即答。山里も「そうね、“楽しかったねぇ”ってずっと言ってたもんね」と同意し、河野は「いやぁもう、お2人のその言葉が聞けてうれしいです、ほんまに」と、心からうれしそうな表情を見せた。
やす子は「自分は山里さんがエステを体験しているところが、テンションが上がりましたね」とも振り返り、山里は「僕と純喜のスペシャルコラボね。あれはめったに見られないですよ」と表現し、「まぁ、ちょっとどういうコラボかは、OAをお楽しみに」とアピールした。
