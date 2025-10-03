草磲剛『AERA』で演じることについて語る！「その瞬間を生きるほうが大切」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が、10月6日発売の『AERA 10月13日号』（朝日新聞出版）の表紙とインタビューページに登場する。

■「死ぬこと」をより考えるように

ドラマや映画、舞台などで唯一無二の存在感を放っている草なぎ剛。ロングインタビューでは、演じることについて、「役を掴むのはもちろん大切なことだけれど、それよりはその瞬間を掴んで、その瞬間を生きるほうが大切」と語る。

そして、映画「国宝」のラストシーンを挙げて、「『そう、これだよな』という感覚。あの瞬間を味わいたくて、仕事を続けているところもあるかもしれない」と明かした。

最近は、主演するドラマ『終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-』（10月13日スタート）を通して、「死ぬこと」をより考えるようになったそうで、「『死』は誰にでも平等に、100％訪れるもの。それが分かっているだけで日頃の行動も変わってくるな、とも感じます」と話す。

『AERA』表紙フォトグラファーの蜷川実花の撮影による、光を散りばめたセットのなかに立つ草なぎの姿も必見だ。

■書籍情報

2025.10.06 ON SALE

『AERA（アエラ）2025年10月13日号』

