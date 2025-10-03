井上ヨシマサの作家デビュー40周年アルバム3部作の最終章を飾るオリジナルアルバム『Y-POP』の詳細が発表となった。

井上ヨシマサは1985年に小泉今日子に楽曲提供をしたことから作家活動を開始。2025年に作家デビュー40周年を迎えることから始まったアニバーサリープロジェクトでは、アルバム3部作のリリースが発表。

2024年7月にリリースされた第1弾アルバム『再会 〜Hello Again〜』では、タイトルの通り珠玉の楽曲で昭和・平成ポップスを彩ったオリジナルアーティストとの再会が生み出した豪華コラボレーションが話題のアルバムとなり、第2弾アルバム『井上ヨシマサ48G曲セルフカヴァー』では、まさにタイトルの通り自身がAKB48グループに提供した楽曲のセルフカヴァー集として48グループ関連のメンバーを迎えて楽曲の持つ魅力を大いに伝えることとなった。

そして、最終章を飾るアルバム第3弾は井上ヨシマサの作り出す様々なメロディーやサウンドとますます磨きのかかったボーカルが楽しめるオリジナルアルバム。タイトルは井上ヨシマサ自身によって『Y-POP』と銘打たれ、40年以上にわたって常に形を変えるPOPSという怪物に対峙し、井上ヨシマサが遂に決着をつけるという意味合いが込められている。「In Your Sky」には吉岡忍が、「Unlimited」には柏木由紀が参加することが決定。また「僕の居場所」には村山彩希がコーラスとして参加することも決定した。

また、『Y-POP』の発売を記念して、12月14日 池袋Club Mixaにてレコ発ライブの開催も決定している。

◆ ◆ ◆

◼︎井上ヨシマサ コメント

作家として長きに渡り常にPOPSを求められてきました。POPSはよくある音楽を追うものではなく新たにオリジナルSOUNDを作り出していくものだと思い活動してきました。それは奇をてらった不可解な音の追求ではなく、古きを訪ねて良きものは伝統として取り入れるフレキシブルなスタイルも含めたオリジナルSOUNDの意味でもあります。ところで、理由がハッキリしないのですが何故だか自分で歌う楽曲に関してPOPと云うものを意識して作った事がありません。今回40周年記念としてアルバム３部作シリーズFINALを飾るアルバムに相応しいテーマとして、何となく見て見ぬふりをしてきたPOPSと云うものと向き合い「Y-POP」とでも言いましょうか、私なりのPOPチューンを集めさせて頂きました。

井上ヨシマサ

◆ ◆ ◆



『Y-POP』

リリース日：2025年12月3日（水） 【定価】\3,300（税抜価格 \3,000）

【品番】KICS-4237

予約：https://king-records.lnk.to/YPOP 収録楽曲 ※曲目・曲順は変更の可能性があります

1. Lonely Umbrella （作詞：佐藤舞花 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

2. それぞれの夢2025 （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

3. In Your Sky (feat.吉岡忍) （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

4. ノンアルコールで乾杯 （作詞：川咲そら 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

5. 上がってなんぼ （作詞：川咲そら・井上ヨシマサ 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

6. 融合 （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

7. Unlimited (feat.柏木由紀) （作詞：佐藤舞花 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

8. BANZAI （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

9. リハーサルタイム （作詞：川咲そら 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

10. 僕の居場所 （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ） コーラス：村山彩希