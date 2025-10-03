　10月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは244銘柄。東証終値比で上昇は124銘柄、下落は103銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は62銘柄。うち値上がりが45銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3664>　モブキャスト　　　 66.4　+21.4（ +47.6%）
2位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 6900　+1686（ +32.3%）
3位 <9600>　アイネット　　　 2530.1 +481.1（ +23.5%）
4位 <1712>　ダイセキＳ　　　　 1799　 +300（ +20.0%）
5位 <2164>　地域新聞社　　　　　740　　+99（ +15.4%）
6位 <2962>　テクニスコ　　　　　492　　+57（ +13.1%）
7位 <6814>　古野電　　　　　　 6290　 +690（ +12.3%）
8位 <3905>　データセク　　　　 2370　 +255（ +12.1%）
9位 <5131>　リンカーズ　　　　　263　　+27（ +11.4%）
10位 <4199>　ワンプラ　　　　　 1080　　+96（　+9.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2560>　ＭＸカーボン　　　45330　-7270（ -13.8%）
2位 <3377>　バイク王　　　　　450.3　-56.7（ -11.2%）
3位 <1597>　ＭＸＪリート　　　 1810　 -151（　-7.7%）
4位 <9227>　マイクロ波　　　　　684　　-22（　-3.1%）
5位 <9842>　アークランズ　　　 1772　　-56（　-3.1%）
6位 <7640>　トップカルチ　　　　201　　 -6（　-2.9%）
7位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 23.4　 -0.6（　-2.5%）
8位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　　606　　-14（　-2.3%）
9位 <8931>　和田興産　　　　　 1570　　-35（　-2.2%）
10位 <4446>　リンクユーＧ　　　　722　　-16（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 3455 +277.0（　+8.7%）
2位 <6702>　富士通　　　　　 3595.9　+72.9（　+2.1%）
3位 <7735>　スクリン　　　　　14520　 +150（　+1.0%）
4位 <7211>　三菱自　　　　　　399.4　 +3.6（　+0.9%）
5位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 1763　+15.0（　+0.9%）
6位 <6645>　オムロン　　　　 4183.8　+30.8（　+0.7%）
7位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2135　+15.5（　+0.7%）
8位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　841.9　 +6.1（　+0.7%）
9位 <6103>　オークマ　　　　　 3369　　+24（　+0.7%）
10位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　48650　 +330（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4755>　楽天グループ　　　918.7　-16.1（　-1.7%）
2位 <4568>　第一三共　　　　 3707.6　-20.4（　-0.5%）
3位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4910　　-19（　-0.4%）
4位 <4385>　メルカリ　　　　　 2184　 -8.0（　-0.4%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　695.1　 -2.4（　-0.3%）
6位 <6501>　日立　　　　　　　 4286　　-14（　-0.3%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　14102　　-33（　-0.2%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　 8860　　-19（　-0.2%）
9位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1975　 -4.0（　-0.2%）
10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　154.4　 -0.2（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース