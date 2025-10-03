[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇124銘柄・下落103銘柄（東証終値比）
10月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは244銘柄。東証終値比で上昇は124銘柄、下落は103銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は62銘柄。うち値上がりが45銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3664> モブキャスト 66.4 +21.4（ +47.6%）
2位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 6900 +1686（ +32.3%）
3位 <9600> アイネット 2530.1 +481.1（ +23.5%）
4位 <1712> ダイセキＳ 1799 +300（ +20.0%）
5位 <2164> 地域新聞社 740 +99（ +15.4%）
6位 <2962> テクニスコ 492 +57（ +13.1%）
7位 <6814> 古野電 6290 +690（ +12.3%）
8位 <3905> データセク 2370 +255（ +12.1%）
9位 <5131> リンカーズ 263 +27（ +11.4%）
10位 <4199> ワンプラ 1080 +96（ +9.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2560> ＭＸカーボン 45330 -7270（ -13.8%）
2位 <3377> バイク王 450.3 -56.7（ -11.2%）
3位 <1597> ＭＸＪリート 1810 -151（ -7.7%）
4位 <9227> マイクロ波 684 -22（ -3.1%）
5位 <9842> アークランズ 1772 -56（ -3.1%）
6位 <7640> トップカルチ 201 -6（ -2.9%）
7位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 23.4 -0.6（ -2.5%）
8位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 606 -14（ -2.3%）
9位 <8931> 和田興産 1570 -35（ -2.2%）
10位 <4446> リンクユーＧ 722 -16（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 3455 +277.0（ +8.7%）
2位 <6702> 富士通 3595.9 +72.9（ +2.1%）
3位 <7735> スクリン 14520 +150（ +1.0%）
4位 <7211> 三菱自 399.4 +3.6（ +0.9%）
5位 <5406> 神戸鋼 1763 +15.0（ +0.9%）
6位 <6645> オムロン 4183.8 +30.8（ +0.7%）
7位 <2503> キリンＨＤ 2135 +15.5（ +0.7%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 841.9 +6.1（ +0.7%）
9位 <6103> オークマ 3369 +24（ +0.7%）
10位 <6273> ＳＭＣ 48650 +330（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 918.7 -16.1（ -1.7%）
2位 <4568> 第一三共 3707.6 -20.4（ -0.5%）
3位 <2914> ＪＴ 4910 -19（ -0.4%）
4位 <4385> メルカリ 2184 -8.0（ -0.4%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 695.1 -2.4（ -0.3%）
6位 <6501> 日立 4286 -14（ -0.3%）
7位 <5803> フジクラ 14102 -33（ -0.2%）
8位 <5801> 古河電 8860 -19（ -0.2%）
9位 <3382> セブン＆アイ 1975 -4.0（ -0.2%）
10位 <9432> ＮＴＴ 154.4 -0.2（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
