対局日の棋士はピリピリしている

去る11月13日、私は56歳の誕生日を迎えた……いや、この原稿はそれより前に書いているので、正確には誕生日を迎えているはずだ。

自分へのプレゼントを買う、旅行に行く、などの予定はない。しかしありがたいことに、お祝いの手紙などをくれる将棋ファンの方はおり、そんなときは棋士の幸せを噛み締める。

今年の誕生日は名古屋で対局の予定だ。なお対局日の棋士はピリピリしていることが多く、周囲も声掛けは控えるのがマナー。だから私も、この日は言葉を発することすらほぼ無いであろう。

誕生日とは、平たく言えば一つ年を取る日。節目の年齢で周囲にこれを言われると少しカチンとくる。

「ついに大台か、キミも歳だねえ」

余計なお世話である。

もう一つは一の位が5以上になったときだ。

「四捨五入で〇〇歳？ いや深い意味はないけど……」

全ての人に共通する誕生日ネタだが、5歳も上乗せする必要は無いと思う。

私は昨年から「四捨五入すれば還暦」なので、今年は淡々とした気持ちで歳を重ねるであろう。

偶然その日に会えば別だが、基本的に師匠は弟子の誕生日を祝ったりしないもの。だがあの弟子は別だ。主にテレビ局などのメディアから、その日が近づくとよくこう言われた。

藤井七冠に渡した誕生日プレゼントは…

「藤井聡太さんにプレゼントはしないのですか？ ケーキをこちらで用意しましょうか？」

そんな周囲の重圧に負けて、藤井七冠が棋士になってからの数年間はプレゼントを渡し続けた。

15歳、ノートやペンなどの筆記用具。翌年以降は、新幹線型のネクタイピン、カツオの生節、低周波健康器具、師匠が勝利したテレビ棋戦の棋譜……カツオの生節が異彩を放っているが、これは高知県でお土産を買ったから。本節ではないのでそのまま食べられるし持ち運びにも便利。そしてカツオにはDHAなど脳の働きに良い成分が含まれている。

「藤井君、これで更に賢くなってくれ。ハハハ」

そう言いながら渡した。藤井七冠は笑いながら受け取ったが、本当に食べたかは知らない。

棋士にとっての「最高のごほうび」

現代は、福利厚生の制度に「誕生日休暇」を取り入れる企業が増えたとか。たしかに誕生日に堂々と休めるのは、社員のモチベーションアップに繋がりそうだ。

なお棋士の公式戦はリーグ戦、タイトル戦、一斉対局以外ならある程度の融通が利き、誕生日を意識的に休みにすることは可能だ。

年齢などただの記号に過ぎない。こう言ったのは俳優の夏木マリさんだ。全くその通りで、年齢に振り回されて自分を縛るのは勿体ない。誕生日だってそれ自体は365日の中のわずか1日に過ぎない。

だがこうも思うのだ。誕生日は、それを迎えた人だけが自分の半生を振り返れる日。そのきっかけを与えられたことを喜ぶ日ではないかと。

誕生日の対局は棋士でいられる証明。自分への最高のごほうびとも言える。

ともあれ、今年も無事に誕生日を迎えられたことは素直に喜びたい。

