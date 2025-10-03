プロ野球の第1次戦力外通告期間の5日目となった3日、楽天は島内宏明外野手（35）に来季の選手契約を締結しない旨を通達したと発表した。

楽天一筋14年の島内は11年ドラフト6位で入団。2年目の13年に明大の先輩でもある闘将・星野監督に抜てきされて外野のレギュラーに定着し、球団初のリーグ優勝と日本一に貢献。勝負強い打撃で、21年に打点王（96）、22年に最多安打（161）を獲得したものの、近年はコンディション不良で出場機会が激減。昨年までに通算1174安打をマークしていたが、今季はキャリア最少の出場5試合で安打はなかった。

第1次戦力外通告期間は、2軍公式戦終了翌日となる9月29日からクライマックス・シリーズ（CS）ファーストシリーズ（S）開幕前日の10月10日まで。昨年から、ファーストS敗退の2球団に限り、最後の試合の翌日まで同期間が延長された。遠征で移動を伴う場合は翌々日までとなる。

3日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診。随時更新あり)

▼セ・リーグ

【巨人】乙坂智外野手（31）、高橋礼投手（29）、※直江大輔投手（25）＝現役続行を希望、※三浦克也投手（24）、※大城元外野手（21）

【阪神】川原陸投手（24）＝現役続行を希望、佐藤蓮投手（27）、渡辺諒内野手（30）、野口恭佑外野手（25）＝現役続行を希望、※森木大智投手（22）＝現役続行を希望、※鈴木勇斗投手（25）、※ホセ・ベタンセス投手（26）

【DeNA】三嶋一輝投手（35）＝現役続行を希望、京山将弥投手（27）＝現役続行を希望、徳山壮磨投手（26）＝現役続行を希望、※笠谷俊介（28）投手、※今野瑠斗投手（21）、※草野陽斗投手（21）、※粟飯原龍之介内野手（21）、※蓮内野手（21）、△森下瑠大投手（21）、△松本隆之介投手（23）、△浜地真澄投手（27）、△庄司陽斗投手（24）

【広島】松山竜平外野手（40）＝現役続行を希望、田中広輔内野手（36）＝現役続行を希望、上本崇司内野手（35）＝現役引退を示唆、宇草孔基外野手（28）、中村健人外野手（28）、赤塚健利投手（24）、河野佳投手（24）、※小林樹斗選手（22）

【ヤクルト】原樹理投手（32）、宮川哲投手（29）、山本大貴投手（29）、山下輝投手（26）、金久保優斗投手（25）、△竹山日向投手（21）、△中川拓真捕手（23）、西川遥輝外野手（33）＝現役続行を希望、※鈴木康平投手（31）

【中日】△森博人投手（27）、石川翔投手（25）、加藤竜馬外野手（26）、星野真生内野手（21）、菊田翔友投手（22）、野中天翔投手（20）

▼パ・リーグ

【ソフトバンク】又吉克樹投手（34）＝現役続行を希望、武田翔太投手（32）＝現役続行を希望

【日本ハム】古川裕大捕手（27）＝引退表明

【オリックス】本田仁海投手（26）、元謙太内野手（23）、佐野皓大外野手（29）、△村西良太投手（28）、△小野泰己投手（31）

【楽天】阿部寿樹内野手（35）＝現役続行を希望、島内宏明外野手（35）

【西武】平井克典投手（33）、水上由伸投手（27）、※大曲錬投手（27）、※井上広輝投手（24）、古賀輝希内野手（25）、渡部健人内野手（26）、※野村和輝内野手（22）、※川野涼太内野手（24）、松原聖弥外野手（30）、モンテル外野手（25）、奥村光一外野手（25）、佐々木健投手（29）