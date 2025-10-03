SIAMSOPHIAが10月13日(月祝)、東京・お台場に新オープンする大型アリーナTOYOTA ARENA TOKYOにて＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。先ごろ、同プレミアムライブに関する出演者たちのトークセッションを公開したが、続くインタビューはSIAM SHADEメンバーの栄喜。

SOPHIAの松岡充を発起人として、同じくデビュー30周年を迎えるSIAM SHADEメンバーの栄喜にプロジェクトへの賛同を働きかけたことで始動したユニットがSIAMSOPHIAであることは、これまでBARKSで幾度か語られた。

栄喜パーソナルインタビューでは、話せる限りの内情、歌い続ける覚悟、DAITAへの想いを含め、現在の赤裸々な心情が語られる場面も。時に栄喜らしいユーモアを交えながら、嘘偽りのない本気の言葉の数々に、彼の本当の気持ちがうかがい知れるはずだ 。また、ガチの対バン形式で行われることが予告された＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞のステージには、「さらにクオリティーの高いものをやらなくちゃいけない」という力強い決意をのぞかせた(※この取材は8月初旬に実施したものです)。

◆ ◆ ◆

■応援してるんですよ、心のなかで、今でも

■それを口に出しては言わないですけどね

──SIAMSOPHIA始動を発表した直後は、様々な意見が栄喜さんのもとに届いたと思うのですが。

栄喜：ぶっちゃけて言えば、再び5人でやるのがファンにとっては一番よかったんでしょうけど、今はそれができない状況が起きてしまって、こうなっているんですね。僕たちのなかの約束事として、公表できないことがいっぱいあるから、その理由をここではっきりとは言えないですけど、だいたいの人は分かってると思うんです、なぜ今、こういう形になってしまっているのかということは。たとえ話として聞いてほしいんですけど、結婚して夫婦になっても、結果、離婚するケースっていっぱいあるわけじゃないですか。最初はお互い愛し合ってても、そのうちに揉めてそれぞれの道を歩むことになる……バンドの解散ってそれに近いのかなって思うんです。

──はい。

栄喜：でも、僕は本当にいつも思ってるんですけど、絶対的にDAITAのことを応援してるんですよ、心のなかで、今でも。それを口に出しては言わないですけどね。DAITAは天才ギタリストだと思うので、これからもやっていってほしいし、僕は僕でやっていく。たぶんもう今後、交わることはないんだろうなっていうぐらいの大きな分岐点があったことは事実です。だからといって、嫌いになったとか、そういうわけじゃないんですよね。

──その言葉が聞けただけでよかったです。

栄喜：ただね、あまりにも価値観が違いすぎると、一緒にいてもお互い傷つけ合っちゃう。だったら距離を置いたほうがいいよねっていうことなんです。それで僕は今、＜栄喜道＞というSIAM SHADEの楽曲だけで構成するライブをやっていまして。

──シリーズとしてこれまで7回開催しているソロのコンテンツですね。

栄喜：これを始めたきっかけは、僕は昔、すごくやんちゃでひどかったんですよ。そんな俺みたいなアーティストの面倒を見てくれた中村新一さん(当時のSIAM SHADEチーフマネージャー)のすごさが、大人になってやっと分かったんですけど、そのときにはもう中村さんは亡くなっていたんですね。中村さんへの供養として、俺になにかできることはないかって考えて……そういう意味も含めて、SIAM SHADEを歌い続けていこうと思ったんです。

──＜栄喜道＞はもともと、そういう理由から始まったんですね。

栄喜：いろんな世代の人にもSIAM SHADEを知ってもらいたくて、SIAM SHADEメンバーだけじゃなく、いろんなアーティストとコラボしながらSIAM SHADEの曲を演ってきたんです。そうしたら、固定のメンバーじゃないとSIAM SHADEの曲はやれないという感覚が、僕のなかからはどんどんなくなっていったんですよ。

──そんなときに、SOPHIAの松岡充さんから「30周年を一緒にやろう」というお誘いがあったと。

栄喜：たまたま声をかけてくれたと思うんです。そのおかげで、まったく予定していなかったデビュー30周年をやることができた。だからもう、本当にありがたいという気持ちしかない。

──SIAMSOPHIA一発目が大阪城ホール公演＜1995 SIAM SOPHIA-G＞(2025年2月9日)でした。当日は＜栄喜道＞でもお馴染みのRENOさんがサポートギタリストで参加しつつ、SIAM SHADEのメンバー4人が再びステージ上に集結した姿が、まさに奇跡のようで。たくさんのファンが大歓声を上げていたのが印象的でした。

栄喜：本当にやってよかったです。たとえメンバー4人が集まらなくても、僕ひとりだったとしても出演してたとは思うんですよ。

──そこまで強い思いがあったんですね。

栄喜：はい。ひとりよりもふたり、3人、4人と集まるメンバーが多ければ多いほど、みんなに喜んでもらえることは、もちろん僕も分かってるんです。でも、仕方がないこともあるんですよ。だってミュージシャンなんて頑固なやつばかりなんですから。しかも、この年齢になると頑固なやつは、より頑固ですし。でも、それぐらい頑固だからこそミュージシャンを続けてられるんだし、だからこそあんなに我の強いギターが弾けるんだと思うんですよ。それぐらい頑固じゃないと面白くないと思うんです、あいつの場合は。

──DAITAさんですね。

栄喜：だから、たぶんもう一緒にやることはないけれど、もし僕が死んだら、追悼ライブぐらいでは弾いてくれよ、頼むぞ、みたいな気持ちは強くあります。もちろん、お前が先に死んだら絶対に俺が歌うから、という気持ちもある。だからもうアレなんです……LOVEなんですよ、DAITAのことが。LOVEなんだけど、やっぱり好きだからこそ揉めたくないっていうのがあるんですね。好きだからこそ、もうこれ以上ゴチャゴチャしたくない……なかなかね、価値観がうまく噛み合わないときっていうのは難しい。

──バンドは、家族とも友だちとも違う深いつながりがあると言いますから、人間関係としても複雑なんでしょうね。

栄喜：でも、それでもファンのみんなは言ってくるんですよ、「5人でやってほしい」って。またたとえ話で申し訳ないんですけど、旦那と離婚した直後、あなたはもう一回旦那と住めますか？って話なんですよ。それってなかなか難しいじゃないですか。

──ええ。

栄喜：だからもう今後そこのふたつ……俺たちとDAITAのことは、みんなにはそれぞれ応援してもらえたら、と思います。そうしたら、もしかしたらですけど、その先で一緒にまたやれることがあるかもしれないですし。

──先のことなんて誰にも分からないですからね。可能性がないわけではない。

栄喜：そうそうそう。だから申し訳ないけど、今の状況はファンにも理解してほしいんです。

──では、大阪城ホール公演＜1995 SIAM SOPHIA-G＞を振り返って、栄喜さんは初だったそうですが、初めての会場ならではのエピソードはありましたか？

栄喜：まず、入り口が分からなかったんです（笑）。ライブ当日、ホテルで朝食を食べながら「あれ、今日は何時からリハ開始だっけな？」とちょっと心配になって、ローディーに訊いたら「そろそろ始まります」と言われて。慌ててタクシーで向かったんですよ。で、運転手さんに「大阪城ホールのどこですか？」って訊かれたんですけど、僕、分からなかったんですよね。日本武道館だったら楽屋入口の場所とか、どこに車を停めればいいのかは分かるんですけど、大阪城ホールは初めてだったからまったく分からなさすぎて。

──「楽屋入口まで行ってください」と運転手さんに言っても分からないことが多いでしょうし。

栄喜：そう。運転手の方に「関係者の入口ってどこですか？」って訊いて、「たぶんここですかね」と言われて降りた場所が、全然違うところで（笑）。そこにいたスタッフさんに「すいません、ここから入っていいですか？」って質問したら「ダメです」と。「実は今日ここでライブをやる者なんですけど」って伝えたら「すぐに係の者に確認しますから、少しお待ちください」と言われ、「あの、どちら様ですか？」と聞かれたので「SIAM SHADEメンバーの栄喜です」って答えたんですけど、全然入れてくれなくて。

──えぇー！

栄喜：そこから20分ぐらい会場のなかに入れなくて。当日は初っ端からやらかしましたね。

──そしてステージには、硬派なSIAM SHADEのライブにはこれまであまりなかったエンターテインメント性の高い演出が用意されていたという。

栄喜：まず、このイベントにはガレッジセールが司会で入るということは分かってたんですけど、それがどういうものになるのかまったくイメージできなかったんですよ。ゴリエちゃんが最初に出て行って、その後ゴリエちゃんの振りでSOPHIAと俺たちが、客席後方からステージに向かって歩いていくとか、やったことないから。でもやってみたら全然OKでした！

──はははは。

栄喜：あんな格好しててもゴリエちゃんは男だから、抱き合うのは最初、抵抗があったんですけどね（笑）。ライブが始まってみたら全然OKだったし、“あ〜、松ちゃん(松岡充)がやりたかったのはこういうことだったんだ！”って思いました。ロックじみてなくて、とにかくメジャー感がある。これならみんなが観やすいだろうなって思いましたね。

──SIAM SHADEメンバー皆さんの笑いのセンスが高いことは知ってましたが、エンタメ性の高い演出にも順応できるバンドだったんだというのは発見でした。

栄喜：僕ら意外とね、やろうと思ったらなんでもできちゃうバンドなんですよ。やると調子にのり過ぎちゃうぐらいやっちゃうから（笑）、バラエティー番組とかには出ないんです。

──そういう意味では、レアな場面を観ることができたわけですね。

栄喜：そうなんですよ。

■リスペクトというよりも、ヤバい男

■今はそう思ってますよ（笑）

──では、＜1995 SIAM SOPHIA-G＞でのお客さんの大きな反応をどう受け止めました？

栄喜：まず、SOPHIAのお客さんが僕らを受け入れてくれたことが、なによりも嬉しかったです。だって、あんなに無数のペンライトのなかで歌うことなんて、僕は一生体験できないと思ってましたから。ジャニーズ(STARTO ENTERTAINMENT)とかK-POPとか、そっち側の人がやるものだと思ってたんですよ。僕らグッズとしてペンライトを作っても、買ってくれたファンの人たちが使ってくれなかったぐらいだから（笑）。ウチのお客さんはこういうのイヤなんだろうなと思ってたんですよ。でも、あの日はペンライトのなかで歌えて、“おぉ〜、こういう感じなんだ。俺がもっとイケメンでジャニーズに入ってたらこういう感じのところで歌えてたんだな”ってちょっと思いましたよ。

──フロアではSOPHIAns(SOPHIAのファン)が、SIAM SHADEファンの方にペンライトを貸してあげるような光景もあったようですよ。

栄喜：だからもう、完全にSOPHIAが一緒にやってくれたからこそ、僕らがまったく持ってないものを体験できたという感じです。これが普通の対バンだったら、ああはなってないだろうし。対バン相手のお客さんが全然のってくれないこともあるわけじゃないですか。

──興味のない対バン相手は座ったまま観ているだけとか。

栄喜：そうそう。でも今回は、昔からの仲間がここで初めて一緒にやることの意味を、お客さんも事前に知ってくれていたから。あの日はファン同士が一緒に手を取り合って楽しんでくれてたんだと思うんです。そのなかで、俺らにもペンライトを振ってくれたんですよね。だから、そもそも普通の対バンとは違ったわけで。

──そこは、栄喜さんと松岡さんの深いつながりがあってこそですよね。

栄喜：やっぱり俺は松ちゃんのことをすごくリスペクトしてますから、それがあって成立したライブなのかなとは思ってます。リスペクトがない人に「こんなことやろうと思ってるから、栄喜もやってくれ」って言われても、「そんなのやりたくねぇよ、俺」ってなっちゃうだろうから。でも、「松ちゃんが言うなら俺、なんでもやるよ」って気持ちになるんですよね。

──松岡さんの栄喜さんに対する信頼もありますし。

栄喜：こっちは呼ばれてるほうだから、「自由にやっていいよ。好きにやって」と言ってもらっても、“勝手にステージから客席へ降りちゃったりしても大丈夫かな？”とか思うんですよ、一応俺もバカじゃないんで気は遣いますから（笑）。だけど、やっちゃいました。本当に自由にやって楽しめましたね。

──栄喜さんが序盤から自由にはっちゃけていたところが、あの日の会場の盛り上がりにつながっていったと思います。

栄喜：ああいう風に頑張れるのもリスペクトがあるからなんですけど、実はあれからまた、リスペクトが深まったんですよ。あの後、松ちゃん主演のミュージカルを観て、本当にすごい人だなと思いました。デカすぎて前が見えない（笑）。

──栄喜さんも十分大きいですけど。

栄喜：いや、バイタリティーがすごいんですよ。さっきも明日のスケジュールを聞いたら、「地方に行って、4社の方々と2時間ずつ話をする」と言ってたんですけど、素人相手に司会もなしにトークするらしくて。鬼だなと思いましたよ（笑）。松ちゃんはもちろんロックミュージシャンですけど、ポップアーティストでもあり、タレントでもあり、俳優でもある。どんなジャンルに対しても中途半端なところが一切ない。そこがすごいなと改めて思いました。

──栄喜さんも舞台経験は？

栄喜：俺も一度やったことがあるんですよ。初めてだったから、まったくできなかったんですけどね。そのときは、RYUICHI(LUNA SEA)君、ダイヤモンド☆ユカイ君、175RのSHOGOとか、いろんなミュージシャンが集まっての舞台(『まほろばかなた-長州志士の目指した場所-』)だったんですけど、松ちゃんが出演したのはもっと本格的な主演舞台ですから。

──ミュージカル『LAZARUS-ラザルス』のことですね。

栄喜：そう。役者の人たちもものすごく上手い人たちが集ってて。あの人の楽曲をフィーチャーした…。

──デヴィッド・ボウイですね(デヴィッド・ボウイ最後のアルバム『★(ブラックスター)』と同時期に制作され、遺作ともなったミュージカル)。

栄喜：僕、デヴィッド・ボウイはまったく通ってないんですよ。デビッド伊藤しか分からない（笑）。だから、松ちゃんの舞台を観ててもちょっと内容はよく分からなかったんですけどね。2〜3曲知ってるぐらいだったんです。

──そうなんですね。

栄喜：LUNA SEAのRYUICHI君も松ちゃんもデヴィッド・ボウイが好きだから、二人ともよく俺にデヴィッド・ボウイの話をするんですよ。その都度「俺、デヴィッド・ボウイ通ってないんです」って言うんですけど、何度も俺に話してくるんです（笑）。「デヴィッド・ボウイのあれ知ってるよね？」ってRYUICHI君が言うたびに、「ボス、前にも言いましたけど、俺、デヴィッド・ボウイ通ってないんですよ」って返すんですけど…このクダりをしょっちゅうやってるんですね。すぐ忘れちゃうんですよ、ボスは（笑）。

──ははは。『LAZARUS-ラザルス』を観ていかがでした？

栄喜：驚いたのが、全曲英語詞を発音もバッチリに歌ってたんですよ。SOPHIAには英語詞の曲ってあまりないじゃないですか、でもすごかったです。俺、SIAM SHADE時代に英語の先生に教えてもらってたんですよ。「違う」「そうじゃない」「もっとこうして」ってすごく言われながら歌ってたのに、全然上手くならなかった（笑）。だけど、松ちゃんは本当に上手くてビックリしました。

──バンドと同じ熱量で舞台にも取り組んでいるということでしょうね。

栄喜：TVのバラエティー番組に出演するときのタレント業にしてもそうですよ。とにかく全部が全力なんですよ。“この人、怪物だな”と思いました。だからもうリスペクトというよりも、ヤバい男（笑）。今はそう思ってますよ。

──栄喜さんの全力魂にも火が点いたのでは？

栄喜：そう。“俺ももっとやろう。こんなことしてたらダメだ”って思っちゃいました。俺は松ちゃんと違って、音楽以外の表舞台に出ていくことは好きじゃないんですよ。であれば、“もっとさらにカッコいい曲を作るしかないじゃん”って。そのおかげで最近はずっと家にこもってるんです、カッコいい曲を作るために。

──新曲作りですね。

栄喜：次のソロアルバムの曲を作ってるんですけど、自分のハードルを上げたがゆえに、作業が一向に進まない（笑）。でもね、自分は松ちゃんみたいなバイタリティーはないし、同じ事はできないけど、音楽とか曲作りで喧嘩しなくちゃいけないって思ってるから。いい刺激になってることは確かです。

■僕になにができるのか

■当日は感謝の気持ちを形にしたい

──そして、TOYOTA ARENA TOKYO公演＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞ですが、全員インタビューでは「全部ハードな曲を」とおっしゃってました。

栄喜：はい。全部攻めでいこうかなと思ってます。シングル曲なんかいらないかなって。俺は今、みんなに言いたいんですよ、「今回は俺たちの超得意なところだけで、フルスロットルでいこうよ！ どうなのよ？」って。俺だけが勝手に盛り上がっちゃってるのかもしれないけど、でも、ここでいくしかないかなって。

──大阪城ホール公演はシングル曲や代表曲を中心に据えたセットリストでした。

栄喜：あのときの前半は特に“歌う”ということを意識する曲が多かったので。後半セクションからの激しい曲で、やっと鎧というか足かせみたいなものが取れて、ここからは楽だ！みたいな気持ちでステージができたんです。

──実際、「Allergy」や「D.Z.I」のような曲でSOPHIAnsも盛り上がってました。

栄喜：そう。“SOPHIAファンの方もこういう曲、大丈夫なんだ”と思ったから、次はもうシングル曲はいいかなって。僕はとにかく、またペンライトのなかで歌えるのかなと思うと、それが嬉しくて（笑）。

──またペンライトの話（笑）。ちなみに、SOPHIAが「ヒマワリ」を歌い出すと、SOPHIAnsはヒマワリを持っていない方に、一輪分けて貸してあげたりもするんですよ。

栄喜：グッズじゃないヒマワリを持ってる人がいたら「市販のヒマワリ？ え、自分の家に咲いてた生花なの？ あんたそんなのダメよ！ じゃ、このヒマワリ持って。SOPHIAグッズなんだけど、購入することで(一般財団法人夏目雅子ひまわり基金に)寄付もできるのよ」って？ SIAM SHADEのときも「あんたペンライト持ってきてないの？ もぉーしょうがないわね」ってファンの主みたいな人が貸してくれますかね（笑）。

──小芝居はいいです（笑）。では、TOYOTA ARENA TOKYO公演は攻めのセットリストということでいいですか？

栄喜：うん、俺の気持は。だって、もうやることはないですから。最後は、自分を一番出せるセットリストでいきたい。

──全員インタビューでも「これが最後」とおっしゃってましたが。

栄喜：はっきり言いますけど、もうこの形でやることはないです。だから、SIAM SHADEらしく終わりたい。

──本当に今後もう観られない？

栄喜：ないですね。普通に考えたら絶対にない。あるわけがない。俺は俺で、1年に一回は＜栄喜道＞をやっていくつもりですけど。

──ソロのほうでSIAM SHADEの音楽を届けていくと。

栄喜：はい。もちろん仲はいいんですよ。それでも、もうなかなかないんじゃないですかね、このメンバーが集ってSIAM SHADEの音楽をやるということは。自分としては、メンバーが4人でも5人でも揃ってやるのなら、中途半端なところでやるのは嫌だなっていう気持ちもあって。やるんだったら、やっぱりデカいところでちゃんとやりたいから。だからたぶん最後になると思います。でも、そんなものですよ、世の中。なんだって終わりがある。

──栄喜さん以外のメンバーも同じ考えなんですか？

栄喜：そうじゃないと思ってるメンバーがいて、「やろうよ！」と言ってきたら、俺は「いいよ」って言いますけどね。

──「その先で一緒にまたやれることがあるかもしれない」とおっしゃってましたもんね。

栄喜：だけど、やるとなったらそれはそれで大変ですから。会場はどうする？とかイベントにするの？とか、イチから全部決めていかなくちゃいけないわけだから。

──今は、メンバーそれぞれが個々で活動している状況もありますから、メンバー主導か他に仕切り役が必要ってことですよね。言ってみれば、今回のSIAMSOPHIAの松岡さんのような。

栄喜：今回はイベンターも会場も全部仕切ってくれたから、僕たちはそこに乗っかっていくだけでよかったんですよ。極端な話、会場に行って演奏するだけでよかったんです。だから何度も言いますけど、本当に感謝しているんです。

──TOYOTA ARENA TOKYO公演＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞は、＜1995 SIAM SOPHIA-G＞のようなエンターテイメントではなく、ガチの対バンとなりそうですが。

栄喜：はい。大阪城ホールよりも今回はさらにクオリティーの高いものをやらなくちゃいけないと思ってます。だって30周年のラストですからね。新人じゃないんで、30周年を迎えたバンドらしいライブをしっかり見せたいという気持はあります。

──30周年の締めくくりであり、もしかするとこのメンバーでの最後かもしれなかったり、当日はいろいろな気持ちが交錯しそうですね。

栄喜：そうですね。一人欠けてるのは本当に残念ですけど、この4人でできるだけ、5人のSIAM SHADEを越えるようなものをやりたいと思ってます。気持的には、とにかくここで最高なライブを見せたい。今回もRENOがサポートギターとして手伝ってくれるんですけど、DAITAのポジションということで、すごくプレッシャーもあっただろうし、周囲の雑音も気になったと思うから、彼には本当に感謝しなくちゃいけない。だから、言葉でいうのは難しいんだけど、関わってくれた皆さんに対して、本当にありがたいという表現しかないんです。

──出演者も、オーディエンスも、スタッフも、みんながみんなに感謝しているイベントですね。

栄喜：自分としては、誘ってくれた松ちゃんにも、SOPHIAのメンバーにも、働いてくれるスタッフにも、参加してくれるお客さんにも、みんなに「なんかよかったよね、このイベント。30周年、本当にやってよかった」と言ってもらえるようなものにしたいから。当日はやれることを全部やって、プラスα、無理してでもみんなを喜ばせたり楽しませることを絞り出したいなっていう気持です。人の心って、照明とかステージセットとか、お金をものすごくかければ感動するってものではないじゃないですか。

──そうですね。気持ちが伝わるということが一番かもしれません。

栄喜：ちょっと話が変わっちゃうんですけど、テレビ番組『しくじり先生 俺みたいになるな!!』ってありますよね。お笑いコンビのティモンディが登場した放送回は俺、何度観ても泣けるんです。長いドラマや映画なんかよりも感動する。心が洗われるようで、夢っていいな素敵だなって本気で思えるんですよ。それってきっと、そこに噓がひとつもなくて、全部が本気だからだと思うんです。純粋な気持ちしかないから胸にグッとくる。であれば、僕になにができるのか。歌うこと以外になにができるかは分からないですけど、この30年間の音楽への情熱、感謝の気持ちを当日は形にしたいと思います。ぜひその姿を見届けてください。

取材・文◎東條祥恵

撮影◎小松陽佑(ODD JOB LTD)

■＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞

10月13日(月/祝) 東京・お台場 TOYOTA ARENA TOKYO

open15:00 / start16:00

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

▼チケット

一般指定席：\12,100-(税込)

着席指定席：\15,400-(税込)

一般発売：9月26日(土)10:00〜

・ローソンチケット：https://l-tike.com/siamsophia/

・イープラス：https://eplus.jp/siamsophia/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/2025-siamsophia-final/

・mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/siamsophia2501

■特番『30th Anniversary「SIAMSOPHIA」3ヵ月連続 WOWOW特集』

▼『生中継！SIAMSOPHIA「2025 SIAMSOPHIA FINAL」』

放送日時：10月13日(月/祝)午後4:00〜 生中継

放送／配信：WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド

※放送／配信終了後〜1ヵ月間アーカイブ配信あり

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

収録日：2025年10月13日(月/祝)

収録場所：東京・TOYOTA ARENA TOKYO ▼『SIAMSOPHIA「1995 SIAM SOPHIA - G」』

放送日時：11月放送／配信予定

放送／配信終了後〜 1ヵ月間アーカイブ配信あり

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

総合MC：ガレッジセール

収録日：2025年2月9日

収録場所：大阪・大阪城ホール ▼『SIAMSOPHIA「2025 SIAMSOPHIA FINAL」Special Edition』

放送日時：12月放送／配信予定

放送／配信終了後〜 1ヵ月間アーカイブ配信あり

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

収録日：2025年10月13日

収録場所：東京・TOYOTA ARENA TOKYO

■生配信『SIAMSOPHIA 30th Anniversary プレミアムライブ「2025 SIAMSOPHIA FINAL」ニコ生 全編生中継』

配信媒体：ニコニコ生放送

価格：2,530円(税込)

販売期間：10月2日(木)18:00〜11月12日(水)20:00

視聴期限：10月13日(月/祝)16:00〜生中継

アーカイブ視聴期限：2025年11月12日(水)23:59:59まで

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348806462

■『＜1995 SIAM SOPHIA - G＞supported by dwango 再放送』

視聴期限：10月2日(木)20:00〜10月31日(金)23:59:59

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348836391

※＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞配信チケットをニコニコで購入すると、＜1995 SIAM SOPHIA-G＞も全編アーカイブ視聴が期間限定視聴可能

関連リンク

◆＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞特設ページ

◆SIAMSOPHIA オフィシャルX

◆SOPHIA オフィシャルサイト

◆SOPHIA オフィシャルX

◆SOPHIA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SIAM SHADE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆3ヵ月連続WOWOW特番 特設ページ