窪塚洋介＆松田龍平、5年ぶり共演で暗殺者と孤高の修行者役 『次元を超える』本編＆コメント到着
窪塚洋介と松田龍平がダブル主演する映画『次元を超える』（10月17日公開）より、狼介（窪塚）と新野（松田）が対面するシーンの本編映像と場面写真が解禁された。
【動画】窪塚洋介VS松田龍平、鏡の洞窟での宿命バトル
『泣き虫しょったんの奇跡』以来、豊田利晃監督が7年ぶりの長編フィクション作品を手掛ける本作。窪塚洋介と松田龍平がダブル主演を務め、千原ジュニア、芋生悠、渋川清彦、東出昌大のほか、板尾創路、祷キララ、窪塚愛流、飯田団紅、マメ山田など、豊田組を代表する常連キャストが集結している。
孤高の修行者・山中狼介（窪塚）は、危険な宗教家・阿闍梨（千原）の家で行方不明になる。一方、謎の暗殺者・新野風（松田）は、狼介の彼女・野々花（芋生）から捜索を依頼される。やがて、狼介と新野はほら貝に導かれて狼蘇山で対面し、次元を超えて鏡の洞窟で対峙（たいじ）する。過去から現在、そして未来を駆け巡り、日本から地球、さらに宇宙に辿り着いた、彼らが見たものとは…？
今回解禁されたのは、窪塚演じる孤高の修行者・山中狼介と、松田演じる謎の暗殺者・新野風が狼蘇山で対面するシーン。ほら貝の音が鳴り響く中、導かれるように山道を進む狼介。やがて滝の前に到着すると、そこにはほら貝を吹く新野の姿があった。
「俺を呼んだのはおまえか？」と問い掛ける狼介に対し、新野は「あんたを探してる人に頼まれたもんで」と告げ、「死ぬまで山で修行ですか？」と問い正す。すると狼介は「死んで仏になると思うのは残された者の慰みだ。生きてるうちに悟れなけりゃ意味がない」と独自の死生観を語る。
さらに「ずっと一人で歩くんですか？」と問い続ける新野に、狼介は「おまえが俺を導けるのか？」と質問で返す。やがて新野は「この世の果てで祈って来い」と言い放ちほら貝を吹き、狼介は意識を飛ばされる。果たして2人の決着の行方は――。
『破壊の日』以来、5年ぶりの共演となる2人。窪塚は松田との現場でのやり取りについて、「『破壊の日』ではちらっと一緒になっただけなので、今回はがっつり共演できて嬉しかったです。プライベートでも仲が良いので、現場でも基本そのテンションの延長なんですが、でもいざ芝居になると、お互い勝負しているような良い緊張感が生まれていたんじゃないかと思います。役や芝居に関しては豊田監督も我々に委ねてくれるので、それについて言葉で話し合ったりとかはほとんどなかった。ガチンコで『せーの！』でやってみよう、というセッション的な場面が多くて、龍平との芝居は本当に楽しかったですね。役者としての僕と龍平は本当に色味が異なるというか、“火と水”くらいの違いがあるので。きっと特殊なアンサンブルになるんでしょうね。その組み合わせの妙は豊田監督がいちばん楽しんでいたようですけど」と振り返る。
一方、松田も窪塚の現場での印象について、「現場で最初に窪塚くんが現れた時に仙人みたいだなって（笑）。会った時から狼介だったというか、本物の修行者みたいな風格があって。“内なるエネルギー”の話でいうと、窪塚くんはパワーを発するのが上手い人だなって、そこに立つだけで強いパワーを感じるというか。窪塚くんが豊田監督と組んだライブシネマの舞台『怪獣の教え』を観に行った時、ちらっと話したのを覚えていて、その時も溢れちゃってるなって思いました。『破壊の日』ではすれ違っただけだったから、今回はしっかり芝居ができて嬉しかったです」と語っている。
映画『次元を超える』は、10月17日より全国順次公開。
