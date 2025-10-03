Ｊ１・鹿島、野菜を配る　１１・８横浜ＦＣ戦の来場者先着２万５０００人に…茨城県産野菜をご堪能あれ

Ｊ１鹿島は３日、第３６節横浜ＦＣ戦（１１月８日・メルスタ）において、来場者先着２万５０００人に茨城県産の野菜を配布すると発表した。

特別企画「ＩＢＡＲＡＫＩ ＢＯＯＳＴ〜茨城の底力、集結せよ！〜」の実施しに伴うもので、クラブパートナーのＪＡグループ茨城の協力のもと、実現する。

野菜は全て、多くの農産物が日本一の収穫量を誇る“農業大国”茨城県産。さつまいも、ピーマン、水菜、小松菜、青梗菜をランダムで配布予定となっており、クラブは「当日、どの野菜をもらえるかは、スタジアムに来てからのお楽しみ。ぜひご友人・ご家族とともにご来場いただき、茨城県産の野菜をゲットして、茨城の魅力を堪能してください！」と発信している。

またクラブは、茨城県内４４市町村、そしてフレンドリータウンである千葉県４市町限定で「〇〇市・町・村から来ました！」デザインのフェイスタオルをオンラインストアなどで販売。当日は茨城県出身のお笑い芸人、カミナリ（鉾田市出身）、カナメストーン（鹿嶋市出身）、ＧＯ！皆川（石岡市出身）、虹の黄昏（取手市出身）が来場し、イベントに登場する。