黄金色に染まる棚田 中国福建省武夷山
2025年10月3日 17時24分
新華社通信

９月２８日、後源村に広がる棚田。（武夷山＝新華社配信／陳穎）

【新華社武夷山10月3日】秋の気配が深まる中国福建省武夷山市呉屯郷の後源村は、棚田が黄金色に実った稲穂で埋め尽くされ、美しい風景が広がっている。