軽やかな飲み口！千曲錦酒造 スパークリング純米酒「和ガハイ」
長野県佐久市の千曲錦酒造が、2025年6月5日に発売したスパークリング純米酒「和ガハイ(わがはい)」が好評を博しています。
特に若年層や女性を中心に「日本酒の世界に入るきっかけとなる一本」として支持を集めており、公式オンラインショップでの販売も開始され、全国から購入可能です。
千曲錦酒造 スパークリング純米酒「和ガハイ」
価格：2,090円(税込)
発売日：2025年6月5日
販売場所：公式オンラインショップ、各種ECサイトなど
内容量：720ml
アルコール度数：9度
原材料：米(国産)、米麹(国産米)
精米歩合：65％
日本酒度：-65
酸度：5.5
千曲錦酒造から登場した、スパークリング純米酒「和ガハイ」
ギフトや乾杯シーンでの需要も急増しており、日本酒の新しい楽しみ方として注目を集めています。
公式オンラインショップおよび各種ECサイトでの販売も開始され、全国どこからでも楽しめるようになりました。
今後は海外展開も視野に入れ、さらなる販路拡大を進めていくとのことです。
スパークリング純米酒「和ガハイ」の特長
米と米麹だけで仕込んだ純米酒を、瓶内二次発酵で発泡させた自然発泡のスパークリング日本酒です。
繊細な泡立ちがグラスを華やかに彩り、食前酒や乾杯のシーンに最適。
日本酒度-65・酸度5.5というユニークなスペックが生み出す、マスカットのような香りと爽やかな酸味が特長です。
アルコール度数9度と軽やかな飲み口で、日本酒初心者や女性にも受け入れやすくなっています。
また、冷蔵不要の常温対応商品のため、ギフトや手土産として持ち運ぶ際にも便利です。
おすすめのターゲットシーン
「和ガハイ」は様々なシーンで楽しめるお酒として提案されています。
記念日やお祝い事など、特別な乾杯の一杯としてはもちろん、多彩な料理とのペアリングも魅力。
ジャンクフードやアジアンテイストの料理といった、従来の日本酒とは合わせにくかった食事とのマリアージュも楽しめます。
その飲みやすさと華やかさから、ギフトやインバウンド需要、海外レストランでの採用も期待されています。
マスカットのような香りと爽やかな酸味で、日本酒の新しい扉を開く一杯。
特別な日から普段の食事まで、様々なシーンを華やかに彩ってくれそうです。
千曲錦酒造から発売されている、スパークリング純米酒「和ガハイ」の紹介でした。
