軽やかな飲み口！千曲錦酒造 スパークリング純米酒「和ガハイ」

長野県佐久市の千曲錦酒造が、2025年6月5日に発売したスパークリング純米酒「和ガハイ(わがはい)」が好評を博しています。

特に若年層や女性を中心に「日本酒の世界に入るきっかけとなる一本」として支持を集めており、公式オンラインショップでの販売も開始され、全国から購入可能です。

価格：2,090円(税込)

発売日：2025年6月5日

販売場所：公式オンラインショップ、各種ECサイトなど

内容量：720ml

アルコール度数：9度

原材料：米(国産)、米麹(国産米)

精米歩合：65％

日本酒度：-65

酸度：5.5

千曲錦酒造から登場した、スパークリング純米酒「和ガハイ」

ギフトや乾杯シーンでの需要も急増しており、日本酒の新しい楽しみ方として注目を集めています。

公式オンラインショップおよび各種ECサイトでの販売も開始され、全国どこからでも楽しめるようになりました。

今後は海外展開も視野に入れ、さらなる販路拡大を進めていくとのことです。

スパークリング純米酒「和ガハイ」の特長

米と米麹だけで仕込んだ純米酒を、瓶内二次発酵で発泡させた自然発泡のスパークリング日本酒です。

繊細な泡立ちがグラスを華やかに彩り、食前酒や乾杯のシーンに最適。

日本酒度-65・酸度5.5というユニークなスペックが生み出す、マスカットのような香りと爽やかな酸味が特長です。

アルコール度数9度と軽やかな飲み口で、日本酒初心者や女性にも受け入れやすくなっています。

また、冷蔵不要の常温対応商品のため、ギフトや手土産として持ち運ぶ際にも便利です。​

おすすめのターゲットシーン

「和ガハイ」は様々なシーンで楽しめるお酒として提案されています。

記念日やお祝い事など、特別な乾杯の一杯としてはもちろん、多彩な料理とのペアリングも魅力。

ジャンクフードやアジアンテイストの料理といった、従来の日本酒とは合わせにくかった食事とのマリアージュも楽しめます。

その飲みやすさと華やかさから、ギフトやインバウンド需要、海外レストランでの採用も期待されています。

マスカットのような香りと爽やかな酸味で、日本酒の新しい扉を開く一杯。

特別な日から普段の食事まで、様々なシーンを華やかに彩ってくれそうです。

千曲錦酒造から発売されている、スパークリング純米酒「和ガハイ」の紹介でした。

