国民スポーツ大会陸上第1日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は3日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第1日が行われ、成年少年男子共通4×100メートルリレーに東京世界陸上代表・清水空跳（星稜高2年）が出場。地元・石川の1走を務めたが、40秒18の5組5着で予選敗退となった。

大外9レーンから持ち前の加速力で力走した清水は、8レーンを走った世界陸上代表・小池祐貴（北海道）と先頭争いでバトンを渡した。「まさか、小池さんが隣に来るとは思っていなくて（笑）」と組み合わせに驚いた。

まさかの展開も「しっかり緊張感をもって楽しむレースができた。楽しかったです」と言ってのけ、「代表のメンバーとして一緒に練習してきて、一緒に走るのは貴重な経験。良いレースだったと思う」と汗をぬぐった。

7月のインターハイで「10秒00」の高校日本新記録を樹立して優勝し、一躍、注目の的になった清水。9月の東京世界陸上もリレーメンバーに選出されたが、4×100メートルリレーの予選、決勝ともに出番はなかった。

大会後は息つく間もなく、U20東アジア選手権（香港）に出場。27日に男子100メートル決勝を走り10秒30（追い風0.2メートル）をマークして銀メダルだったが、中5日で帰国を挟み、滋賀に乗り込んでくる強行軍だった。

入賞を目指した4×100メートルリレーは予選敗退となったものの、少年男子Aの100メートルも出場を予定している。

予選は明日4日。「世界陸上に出られたわけじゃないけど、ずっと遠征で疲れている中で最後のレースになるので、しっかり仕上げて良いところを見せたい。（筋肉などの）張り感はない。（タイムを）狙っていこうかなと。（10秒）0台をもう一度見たい」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）