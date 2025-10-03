アニメ第二期制作決定！『光が死んだ夏』作者モクモクれん「とても単純なことを、私はこの物語を通じて描きたいのかもしれない」人外との共生でこそ描ける“人間像”とは【インタビュー】
今年 7 月よりTV アニメが放送し、第二期制作が先日発表され『光が死んだ夏』。原作コミックスは現在第7巻まで発売され、累計発行部数は400万を超えるヒットを記録。登場人物たちの繊細な心理描写や土地に根差した人間関係の空気感、そして何でもない風景の中に現れる怪異描写は読者からも強い支持を得ており、海外でも人気を博している。本作のアニメ化に寄せ、著者のモクモクれん氏に作品が生まれた背景やキャラクター造形、そしてアニメと作品の今後について話をうかがった。
ある集落で暮らす少年、よしきと光。2人は幼いころから一緒に育ってきた幼なじみだった。しかし、ある出来事の後、よしきは光が“別のナニカ”にすり替わっていることに気づいてしまう。よく知った親友の、全く知らない姿と気配。それでもよしきは彼と離れがたく、“ナニカ”との共存を選択する。しかし、集落ではおかしな事件が起こりはじめ、2人の日常を揺るがしていく――。
■とても単純なことを、私はこの物語を通じて描きたいのかもしれない
――アニメ『光が死んだ夏』は、原作の世界観を忠実に再現しながらも、映像ならではの臨場感で物語が迫ってきます。アニメをきっかけに原作を手にとる方も増えているはずなので、改めて本作を描こうと思ったきっかけを教えていただけますか？
モクモクれん氏（以下、モクモクれん）：「人間に成り代わってしまった人外が、自身のアイデンティティに葛藤する物語を読みたい」と思ったんです。高校時代、『東京喰種』にドはまりしたのですが、その理由は人間社会にまぎれている人外の存在が、さまざまな葛藤を抱えながら生き抜いていく姿に惹かれたから。そういったアイデンティティの揺れを感じられる物語がもっとあったらいいのになあ、と。私の知る範囲では、すでに生き物としての誇りを確立した人外と人間が対峙することで、正体を暴いて、元の平和な世界に戻すために戦ったり、相手が幽霊ならば成仏させたりすることで平穏をとりもどすような物語が多い印象だったんですよね。
――確かに本作では、主人公・よしきの「人でなくてもいいから親友の光を失いたくない」という感情だけでなく、山で光に成り代わった“ナニカ”＝ヒカル自身が、よしきとの関わりによって救われ、自我を形成していく姿が描かれているところが、はじめて読んだときに印象深かったです。
モクモクれん：不思議なもので、人間同士ではないからこそ、わかりあえない存在に対して歩み寄ることができるんですよね。たとえば飼い犬に去勢手術をほどこす際、「これは人間のエゴなんじゃないか」と疑念が頭をよぎる方は少なくないと思うのですが、その考えが浮かんだ時点で、人間本位の視点を捨てて犬に寄り添おうとしていますよね。言葉が通じない、相手の心を真に理解することができない存在に対して、自分にできる範囲で理解を示そうとすることが、犬相手ならば自然とできるのに、人間同士だとなぜかうまくいかない。
――人間同士でも、異文化に育った方など、最初から「自分とは違う文脈を持っている」とわかっている相手に対するほうが、ちょっとした価値観の差異も受け入れやすかったりしますよね。
モクモクれん：そうなんですよね。生命体として明らかに自分とは違うヒカルを通じてだからこそ、自分が信じる常識の正しさにとらわれず、相手のことを理解するために努めようとする人の姿も表現できるのかもしれないな、と描きながら感じています。言葉にすると陳腐に感じられてしまう、とても単純なことを、私はこの物語を通じて描きたいのかもしれない、とも。
■小林千晃さんは、よしきの陰キャ感を出すのがとてもお上手
――そんな主人公2人の声優は、オーディションで選ばれたそうですが、どんな印象をお持ちですか。
モクモクれん：小林千晃さんは、よしきの陰キャ感を出すのがとてもお上手だなあと思いました。主人公ではありますが、よしきは等身大の心の弱さや矛盾を抱えて葛藤している、ごくありふれた男子高校生。いわゆる主人公感のある、芯の通ったまっすぐな自我を感じられる声はちょっと違うんだよなあ、と思っていたのですが、小林さんはよしきのパーソナリティを絶妙に表現してくださいました。
梅田修一朗さんは、ご本人の持つ、“明るくて無邪気なんだけれど真面目さも感じられる性格”がヒカルのキャラにマッチしているんだと思います。と同時に、「めちゃくちゃ相槌うってるけど、こいつ、絶対わかってないだろうな」感をかもすのがものすごくお上手なので、びっくりしました。そのあたりのヒカルのぎこちなさは、ご本人が意識して表現してくださっているそうで、本当にありがたいです。
■監督は、何度も何度もモデルとなった場所をロケハンしているそうなんです
――全体的に、アニメは原作の世界観をしっかり再現しようという意気込みが感じられますよね。『光が死んだ夏』では明朝体の擬音描写が特徴的ですが、それに動きをつけて映像にとりこんでいたり……。
モクモクれん：監督は、何度も何度もモデルとなった場所をロケハンしているそうなんです。お話しするたびに「また行ったの!?」って驚くくらい。そこでつかんだ空気感が、毎回、しっかりと絵コンテに反映されているので、「こうなるのか！」と驚かされることばかりです。第1話の終盤で、赤いサイレンの点滅にヒカルの声が重なって歪み、そこからよしきの葛藤につなげていく描写とか、映像に心情表現を落とし込むのがあまりにお上手なので、勉強になるなぁと思っています。
――その歪みは、ホラー表現としても効果的なわけですが……。モクモクれんさんは、子どものころから、ホラーがお好きだったんですよね。
モクモクれん：物心ついたときから好きで、夏にテレビで特集されるホラー番組は欠かさず見ていましたね。でも、私自身は、あんまり「怖い」と感じていなかったんです。おもしろくてわくわくするもの、だったので、学校で友だちに「こんなものがあるよ」と気軽に見せて、友だちのお母さんから苦情の電話が入ることもしばしば。でも、怒られても私はなんのことだかわからなくて。
――怖いものを見せたつもりがないから。
モクモクれん：そうなんです。夜道を歩けなくなる、トイレに行けなくなるという経験は皆無なので、真夜中にひとりでホラー映画を見ることにも抵抗はありません。もちろん、何かに対してぞっとしたり、恐怖心を抱いたりすることもあるんですけれど。
――どんなときに？
モクモクれん：たとえば私は、人間のおでこが怖いんですよね。目がセットになっていれば大丈夫なんですけど、あるはずのないところからにゅっとおでこだけが出ているのを見ると、ちょっと、ぞっとします。作中でも踏切の遮断桿の隙間からにゅっと現れるおでこを書きましたが、自分でもいやだな、怖いなと思うビジュアルはいろいろと盛り込んでいます。
――踏切のシーンは、アニメ第4話「夏祭り」にも登場していて、かなり気持ちが悪かったですね……。
モクモクれん：自分で描いたことなので、さすがに怖くはなくて、映像にするとこんな感じになるのかぁ〜とむしろ楽しかったです（笑）。あとは、自分が怖さを感じるかどうかは別として、民俗学に根差したものを描くのはJホラーの伝統だと思っているので、リスペクトをこめてしっかり描いていきたいなと思っています。その分、海外の読者や視聴者にこのぞわぞわ感は伝わるのかどうか、自信はないのですが……。日本の方なら「クビタチ」という村の名前が出てきた時点で、あやしいものを感じられるけど、海外の方にはわからないですよね。
■図書館に通い、気になる資料を片っ端から読んでいった
――「足取」「腕刈」「達磨捨」……聞くだにおそろしげな土地ばかり出てきますよね。そもそも、ヒカルの正体とおぼしき「ノウヌキ様」という山の神様の存在も、名前からしてやばそうです。民俗学的な背景はどんなふうに設定していったのでしょうか。
モクモクれん：連載するにあたって、改めて図書館に通い、気になる資料を片っ端から読み漁りました。特に興味深かったのが古地図。国土地理院のサイトなどで誰でも見られるんですけれど、時代によって地形や建物など、描かれ方がどんどん変わっていくんですよね。変わった名前の土地だなあと気になって調べていくと、なるほどそういう由来だったのかと納得するような発見があったり……。
――本作でも、古地図で見えてくる土地の歴史や名前が、謎解きのカギになっています。村の因習を含めて、あまりに田舎の描写が緻密で生々しいので、ご自身も舞台となる三重のご出身かと思っていたのですが、違うそうですね。
モクモクれん：モクモクれん：の実家がどちらも田舎で、特に父方はかなり人口の少ない限界集落のような土地だったので、そこに遊びに行ったときの印象を膨らませています。絵に描いたような古めかしい民家に黒電話があって、自然の情景は美しくて……。ホラーなので、どうしても因習に隠されたものを描かなくてはいけないし、田舎の閉鎖的で閉塞感のある雰囲気も滲んではしまいますが、そこで生きている人たちにも道理があって、懸命に生きているのだということは、しっかり描きたいなと思っています。
――その塩梅が、絶妙ですよね。田舎だからだめ、という描き方は決して、されていない。よしきの感じている生きづらさも、田舎だからではなく、どこにいてもある程度は感じるものなのではないか、とあとがきで書かれていたのも印象的でした。
モクモクれん：因習に縛られた老人たちはどうしても悪者のように見えてしまうけど、長く生きてきたからこその経験と知恵があるから、村を守るために言わなくてはならないこと、やらなくてはならないことがあるわけで。彼らがいちばん恐怖を感じているから、ああいうふうになってしまうのだということはしっかり描きたいと思っていました。よしきに関しては、自己否定しがちなのはプライドの高さゆえでもあって、おそらく達観しているふりをして自分を守ろうとする性質なんだと思うんですよね。だからたぶん、どんなコミュニティに属していてもネガティブな面は消えなかったんじゃないのかな、と。表出の仕方は変わるかもしれませんけどね。
■できるだけ自分とは違うキャラクターを出したい
――そもそもよしきは、どんなふうに生まれたんですか。
モクモクれん：生前の光は田舎社会でものびのびと生きられる、順応性の高い子だったけれど、よしきは逆で「こんなところからは早く出ていきたい」と思っている子。対になるような存在として考えていきました。ちなみに、よしきのお父さんはもともと東京で小説家を目指していたんだけれど、代々の家業である林業を継ぐことになってしまい、まだ若かったお母さんと結婚して戻ってきたという設定です。そのとき、お母さんは美容師の仕事を辞めざるを得なかったのですが、髪を切るのが好きなので今も希望ヶ山町のサロンで働いているという、ごく普通の家庭環境に育った子というイメージでした。
――あとがきでもうかがい知れますが、かなりしっかりと、キャラクターの背景と性格を考えていらっしゃるんですね。
モクモクれん：わりと論理だてて「こういう環境で、こういう性格だから、こういう考えに至るだろう」と考えるようにはしています。感覚だけで描こうとすると、自分の内側にばっかりリンクして似たようなキャラクターばかりになってしまい、話が進まなくなってしまうんですよね。できるだけ自分とは違うキャラクターを出したいな、と思っています。そういう意味では、朝子がいちばん、私自身からは遠いかな。ただ、私からは遠いとしても、よしきやヒカルだけでなく、登場するキャラクターはみんな、現実のどこにいてもおかしくないありふれた人だと思うんです。よしきに感情移入してくださる海外の方も多いのですが、きっと、彼らの抱える葛藤には国境がないのだろうとも思います。だからこそ、そういう人たちのことをちゃんと見てるよ、ってスタンスで描きたいと、一貫して意識しています。
■「見る」ことで生まれるもの
――「見る」というのは本作のテーマの一つですよね。よしきも、ヒカルや穢れの存在を「見て」しまったがために、関わり合いが生まれて、近づいてしまう。それはホラーの入り口であると同時に、他者との関係の始まりでもあります。
モクモクれん：誰かとわかりあうために歩み寄ろう、と口で説くのは簡単ですが、どんなに親しい友だちや身内にも直視したくない部分があると思うんです。頭ではわかっていてもどうしても不快感を覚えてしまう部分に、ちょっとずつ目をつぶってみんな生きているのだろうな、と。でも、その不快さに向き合ってみたら、実はもっと楽しいことが待っていたり、豊かになれたりするものがあるんじゃないかと私は感じていて……。不快なものも見てほしい、ということもまた、私が描きたいことの一つである気はします。
――相手のことをわかりたいともがきながら、絶対にわかりあえない異種だからこそ、まざりあうのは危険であると、折に触れて描かれるのも本作で大事なところです。でも感情だけでは解決できない、受け止めたくない部分もちゃんと最後まで見つめていきたいな、と思いました。
モクモクれん：犬や動物に対してしてあげたことで、喜んでいるように見えても、それが本当に喜びなのかどうか、私たちにはわからないじゃないですか。だから、作中にもちらりと書いたように、動物にアテレコする演出も私は好きではなくて……。昨今、ヒグマが話題ですけれど、頭のいい生き物なので、人間に懐くことは当然あるものの、友人になることはできないとする研究者の発表もあって。だからといって一方的に加害していいわけではない、という簡単に結論の出ない問いを含め、人外との関わり方については、いろいろと考えてしまいますね。
――アニメも佳境に入ってきましたが、原作もそろそろいろんなことが解き明かされていきそうな……。
モクモクれん：10巻前後でおさめるつもりで始めたので、だいたい予定どおりに着地するんじゃないかなと思っています。原作では、日常編・謎解き編・解決編としっかりわけて進めていたところを、アニメでは1話から暮林さんを登場させてくださったり、俯瞰したまなざしで構成されているので、また違う臨場感を味わっていただけているのではないでしょうか。私も、最終回を拝見するのが、今から楽しみ。詳しいことは言えませんが、原作ファンの方にも納得していただける結末が用意されていますので、どうぞ期待していただければと思います。
取材・文＝立花もも
