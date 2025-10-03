約490坪の広大な施設！キッズランドUS 三重鈴鹿店

室内遊び場『キッズランドUS 三重鈴鹿店』が、2025年9月20日にフレスポ鈴鹿内にオープンしました。

約490坪の広大な施設には、親子で楽しめるユニークな遊具が満載です。

キッズランドUS 三重鈴鹿店

オープン日：2025年9月20日(土)

所在地：三重県鈴鹿市道伯町2515 フレスポ鈴鹿内

「キッズランドUS」は、かけがえのない家族の思い出を残せる全天候型の室内遊び場です。

受付後の出入りは自由で、飲食の持ち込みや保護者の交代も可能。

暑い日や雨の日でも天候を気にせず、一日中ゆっくりと遊べます。

ユニークでスペシャルな遊び

約490坪の広さを誇る園内には、楽しい遊びが盛りだくさん。

可愛い子牛のお世話体験ができる「牧場コーナー」や、宇宙空間のような「ボールプール」、気軽に記念撮影が楽しめる「セルフ写真館」、コース内をドライブできる「カートコーナー」などが設置されています。

ほかにも、追加料金なしで遊べるカラオケやアーケードゲーム、風船ハウスやパンダメリーゴーラウンドなど、約30種類以上の遊具が揃っています。

体を動かしてアクティブに遊べるコーナー

体を思いっきり動かして遊べるコーナーも充実。

楽しい仕掛けがいっぱいの巨大アスレチック「スーパージャングルジム」や、公園でおなじみの遊具が揃った「公園コーナー」が登場。

さらに、白くて大きなふわふわのお山が可愛い「ふわふわドーム」や、迫力満点の大型エアー遊具「エアースライダー」など、アクティブに楽しめる遊具が設置されています。

可愛いお世話体験から巨大なジャングルジムまで、多彩なアトラクションが揃った室内遊び場。

天気を気にせず、一日中思いっきり遊べる家族のおでかけにぴったりのスポットです。

フレスポ鈴鹿内にオープンした『キッズランドUS 三重鈴鹿店』の紹介でした。

