安納芋と紅はるかを使用！しもつけ彩風菓松屋「きぶなまもり すいーとぽてと」

しもつけ彩風菓松屋から、郷土玩具「きぶな」をモチーフとした縁起菓子「きぶなまもり」の秋限定商品が登場。

安納芋と紅はるかを使用した「きぶなまもり すいーとぽてと」を、2025年9月27日より販売中です。

しもつけ彩風菓松屋「きぶなまもり すいーとぽてと」

発売日：2025年9月27日(土)

販売場所：しもつけ彩風菓松屋 店頭、および公式オンラインショップ

秋の実りをぎゅっと詰め込んだ新商品「きぶなまもり すいーとぽてと」

栃木県に伝わる「きぶな伝説」に由来し、疫病退散・無病息災を願う縁起菓子として親しまれる「きぶなまもり」の秋限定フレーバーです。

縁起物「きぶな」をかたどった可愛らしいフォルムで、季節のギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

安納芋あんに紅はるかの角切りを合わせ、バターのコクを効かせた特製餡を、シナモン香るしっとり皮で包んでいます。

安納芋と紅はるかの自然な甘みと、バターの豊かな風味が楽しめる、秋ならではの和風スイートポテト饅頭です。

同時開催「松屋の秋まつり ぬりえ大会」

開催期間：2025年10月2日(木)〜10月31日(金)

新商品の発売を記念し、「松屋の秋まつり ぬりえ大会」を開催します。

対象のぬりえ用紙に色を塗って松屋にお持ちいただいたお子様には、「きぶなまもり(すいーとぽてと)」をプレゼント。

応募作品はすべて店内に掲示され、親子で参加できる温かなイベントです。

秋の味覚が詰まった、見た目もかわいいお守りスイーツ。

季節のギフトや自分へのご褒美にもおすすめです。

しもつけ彩風菓松屋の「きぶなまもり すいーとぽてと」と「松屋の秋まつり ぬりえ大会」の紹介でした。

