２日、マカオのセナド広場を散策する観光客。（マカオ＝新華社配信／張金加）

【新華社北京10月3日】中国では国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）中、人々がさまざまな方法で楽しい時間を過ごしている。

１日、四川省成都市新都ハイテク産業パークの「沐光森林」キャンプ地で、同省の伝統劇「川劇」の変臉（へんれん＝隈取りの仮面の早変わり）を披露する俳優。（成都＝新華社配信／李向雨）

２日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で砂漠の日の出を観賞する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２日、上海市復興島にある船台公園を散策する人々。（上海＝新華社記者／方竽）

２日、浙江省杭州市の銭塘江沿岸で夜景を観賞する観光客。（杭州＝新華社記者／江漢）

２日、浙江省杭州市の銭塘江沿岸の夜景を遊覧船から観賞する観光客。（杭州＝新華社記者／江漢）

２日、浙江省台州市温嶺植物園のイネ科の植物、ミューレンベルギア・カピラリス畑で景色を楽しみ写真を撮る観光客。（台州＝新華社配信／周学軍）

１日、四川省眉山市東坡区の無憂城水街で文化・観光公演を見て楽しむ観光客。（眉山＝新華社配信／姚永亮）

２日、黒竜江省ハルビン市の防洪勝利記念塔広場で遊ぶ観光客。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／陳南）