クエンティン・タランティーノ監督が、自身の代表作「キル・ビル Ｖｏｌ．１」および「キル・ビル Ｖｏｌ．２」を１本の映画として再編集し、１２月５日に全米公開する。新作のタイトルは「キル・ビル：ザ・ホール・ブラディ・アフェア」で、配給はライオンズゲートが担当する。



【写真】はまり役！主人公を演じたユマ・サーマン

同作には、７分半に及ぶ未公開のアニメーションシーンが追加されているほか、第１作のエンディングや第２作に登場した総括シーンが削除されるなど、構成にも変更が加えられている。



タランティーノ監督は声明で「私は脚本・監督を１本の映画として手掛けた。ファンの皆様に、１本の映画としてご覧いただける機会をお届けできることを大変嬉しく思います」と述べ、７０ミリまたは３５ミリフィルムで上映される劇場もあることを予告した。



「キル・ビル」シリーズでは、ユマ・サーマンが主人公ザ・ブライドを演じる。かつての恋人であり暗殺部隊のリーダーでもあるビルへの復讐を描いた作品で、俳優のルーシー・リュー、ヴィヴィカ・Ａ・フォックス、マイケル・マドセン、ダリル・ハンナ、リュー・チャーフィー、マイケル・パークス、デヴィッド・キャラダインらが出演している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）