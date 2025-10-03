近年、全国でクマの出没や人身被害が増加し、住宅地でも遭遇リスクが問題となっています。

こうした状況を受け、株式会社PFPが展開する「オールシャッターサービス」では、窓や出入口の“物理的防御”としてシャッターの修理・設置の必要性を呼びかけています。

PFP「オールシャッターサービス」

サービス名：オールシャッターサービス

対応エリア：全国

現地調査：無料

環境省の発表によると、2023年度のクマ類による人身被害は過去最多を記録し、2025年度も高水準で推移しています。

これまで山間部の問題とされがちだったクマの出没は、住宅地や市街地へと拡大しており、自宅の安全確保が全国的な社会課題となっています。

住宅の「物理的防御」としてのシャッター

クマなどの野生動物や不審者の侵入リスクが高まるなか、住宅の開口部（窓・玄関）を直接覆うことができるシャッターの価値が再評価されています。

シャッターは、窓や玄関を物理的に遮断することで侵入を阻止するだけでなく、夜間や外出時の不安を軽減する心理的な効果も期待できます。

さらに、台風や豪雨の際には飛来物からガラスを守るなど、災害対策としても有効です。

全国対応の「オールシャッターサービス」

「オールシャッターサービス」は、20年以上の実績と累計1万件超の施工実績を持つ、シャッターの修理・設置専門サービスです。

主な特長は以下の通りです。

・全国対応：20年以上にわたり各地で多数の施工実績

・スピード対応：現地調査は無料で、最短即日での対応も可能

・安心の自社施工：経験豊富な自社スタッフが一貫して対応

・明朗会計：全メーカーに対応し、透明性の高い事前見積で費用面の不安を軽減

戸建て住宅から店舗、商業施設まで幅広く対応し、利用しやすい体制を整えています。

野生動物による被害や防犯、防災など、住まいの安全対策はますます重要になっています。

シャッターの修理や後付けを検討することで、家族が安心して暮らせる環境づくりに繋がります。

株式会社PFPが展開する「オールシャッターサービス」の紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 窓や出入口の物理的防御！PFP「オールシャッターサービス」 appeared first on Dtimes.