将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。

【画像】鋭い眼差しが忘れられない…藤井聡太の連勝を29でストップさせた佐々木勇気五段（当時）

10月3日に開幕した第38期竜王戦七番勝負で、藤井七冠は佐々木勇気八段の挑戦を受けている。両者は前期竜王戦でも対戦（結果は4勝2敗で藤井防衛）。佐々木八段にとっては1年ぶりのリベンジマッチとなる。当時のエッセイ「竜王戦、開幕！」（2024年10月24日号）を転載する。



藤井聡太七冠（2023年） ©石川啓次／文藝春秋

（段位・肩書などは、誌面掲載時のものです）

◆◆◆

デビュー以来のライバル関係

「藤井聡太の連勝を止めた男」

2024年、第37期竜王戦七番勝負の挑戦者になった佐々木勇気八段。彼を語るとき、必ず冒頭のフレーズが紹介される。もう7年前になるが、それでもあのデビュー30連勝を賭けた一番で藤井聡太四段を止めた佐々木勇気五段（段位はいずれも当時）の鋭い眼差しは今も記憶に残る。

藤井七冠のその後の活躍はあらためて書くまでもないが、今の佐々木八段の充実ぶりも素晴らしい。昨年度の順位戦A級昇級（現在2期目）、藤井七冠に勝ってのNHK杯優勝、そして今回の竜王戦挑戦とあらゆる棋戦で勝ちまくっている。

私は一門の系譜では佐々木八段と従兄弟の関係だ。石田和雄九段（佐々木八段の師匠）の出身地で毎年行われている「岡崎将棋まつり」では何度も席上対局をしており、ちょっとした親近感も抱いている。

弟子（藤井）のライバルは師匠にとってもライバル……ではないが、実は私、1年だけ藤井、佐々木のライバル関係に割って入ったことがある。あれは第77期のC級1組順位戦、3人とも同じクラスで、しかも私は佐々木七段（当時）と対戦したのだ。

明らかに藤井七段を意識して…

当時の年齢は、藤井七段が16歳、佐々木七段は24歳、私は50歳。私は目下の敵の佐々木七段を意識していたが、佐々木七段は明らかに藤井七段を意識している様子だった。私の長考中には席を外し、別の相手と戦っている藤井七段の対局を見つめる佐々木七段の姿があった。

（キミの敵はこちらだよ）

時折、1人残された将棋盤の前でそう呟く私。本人の前で言えばドラマっぽくてカッコいいが、小心者だからそんなことはしない。

別の観点からすれば、弟子の藤井のおかげで強敵のマークがこちらからそれたとも言える。この2人と同じクラスで順位戦を戦えたことは私にとっても生涯の思い出である。

現代のライバルは、感想戦がいつまでも続くのが特徴。ABEMAの地域対抗戦準決勝ではチーム中部対チーム関東Aの対局者の立場で2人は激突。その将棋は藤井七冠の勝利で、チーム中部も決勝進出を決めた。

私が意気揚々とチーム中部の控室に戻ると、なぜか佐々木八段がおり、藤井七冠と話をしている。

「？」

チーム関東Aに不利益をもたらした我がチーム中部にお礼参りの報復か⁉ いや、もちろんそうではなく、直前まで指していた将棋の感想戦の続きを口頭でしていたのだ。勝負が終わればお互いの良いものを認め合うのがライバルである。

ABEMA地域対抗戦と言えば、私は佐々木八段から「チーム中部に入れませんかね」という類の冗談を言われたことがある。

え？ そうすると藤井、豊島（将之九段）、佐々木で棋界最強の三本柱になっちゃうよ。そうか、師匠の石田九段は愛知県出身だから弟子の佐々木八段を指名しても良いのか！（ダメ）

嬉しい妄想を抱かせてくれた佐々木八段に感謝だ。

広い目で見れば、同門対決の今期竜王戦。第1局は藤井竜王が勝利したが七番勝負はこれから。目が離せない。

（本エッセイは2024年10月に掲載されたものです）

（杉本 昌隆／ノンフィクション出版）