¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¡ÍÌ¾¿Í¤Î¼è¤ê´¬¤¤Ë¥Á¥¯¥ê¡Ö²¿¤Ç°Î¤½¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤¬2Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÌ¾¿Í¤Î¼è¤ê´¬¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¦´ë²è¡ÖÂçÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®À¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÌ¾¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥È¥Ã¥×¤Î²Î¼ê¤ÎÊý¤È¤«¡¢½÷Í¥¤ÎÊý¤È¤«¡¢¼è¤ê´¬¤¤ÎÊý¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¼è¤ê´¬¤¤Î¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤ä°áÁõ¤µ¤ó¡¢²¿¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°Î¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¤È¡£¤½¤³¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢²æ¡¹·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë°áÁõ¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¡¢¿µ¤Þ¤·¤¯Ï²¼¤Ë¤¤¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¡£MC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¤â°Î¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö°Î¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£