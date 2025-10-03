英語観光ガイドや部活動のパフォーマンス披露！TOKYOガンダムプロジェクト「TOKYO GUNDAM FESTIVAL 2025」

臨海副都心エリアの活性化などを目的とする「TOKYO ガンダムプロジェクト 2025」の一環として、高校生が主役のイベント「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」が開催されます。

2025年10月12日(日)から約1ヶ月半の週末および祝日に、ダイバーシティ東京 プラザにて、英語観光ガイドや部活動のパフォーマンスが披露されます。

TOKYOガンダムプロジェクト「TOKYO GUNDAM FESTIVAL 2025」

開催期間：2025年10月12日(日)〜11月24日(月祝)の週末・祝日

開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場 実物大ユニコーンガンダム立像周辺

「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」は、「English Guide」と「High School Performance」の2つのプログラムで構成。

東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めるイベントです。

English Guide

高校生によるボランティア英語観光ガイドが実施されます。

実物大ユニコーンガンダム立像周辺を訪れる外国人観光客に対し、オリジナル英語MAPを使いながら、ガンダムの説明や臨海副都心エリアの観光情報を英語で紹介。

2025年で5回目の実施となり、過去最高の19校が参加予定です。

【実施日時】

日時：各日13:00〜16:00

・2025年10月12日(日)、13日(月祝)

・2025年11月1日(土)、2日(日)、3日(月祝)、15日(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日)、24日(月祝)

High School Performance

実物大ユニコーンガンダム立像の近くで、高校生たちが主役となり、日頃の部活動の成果を披露します。

チアリーディング、和太鼓、書道パフォーマンス、ダンスなど、活気あふれるパフォーマンスを間近で楽しめます。

【実施日時】

日時：各日13:00〜16:00 ※予定

・2025年10月12日(日)、13日(月祝)

・2025年11月15日(土)、16日(日)、23日(日)

ガンダムスタンプラリー2025

また、臨海副都心エリアでは「ガンダムスタンプラリー2025」も開催中です。

各スポットを巡ってスタンプを集めると、実物大ユニコーンガンダム立像のビジュアルが完成する重ね捺しスタンプラリー。

完成者には抽選で豪華景品が当たります。

高校生たちの活躍ぶりを、ぜひ会場にて体感してみてくださいね。

ダイバーシティ東京 プラザで開催される「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」の紹介でした！

(C)創通・サンライズ

