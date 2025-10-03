【WWE】SMACK DOWN（9月26日・日本時間27日／フロリダ・オーランド）

【映像】まるで“リアル鳥人間”超人レスラーの場外ダイブ

超新星レスラーが圧巻の身体能力を見せつけた。とてつもない飛距離&高さのダイブでリングから場外へ。ファンを騒然とさせた。

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」に所属する若手レスラーのジェボーン・エヴァンスだ。同選手は細身ながらも持ち前の身体能力をフル活用した人間離れの跳躍が武器のハイフライヤー。デビュー1年足らずで既にファンの心を鷲掴みにし、NXTのトップ王座に挑戦した過去も持つ。

そんなジェボーンが日本時間9月27日に開催された「SMACK DOWN」にサプライズ登場。サミ・ゼインが保持するWWEUS王座のオープンチャレンジに名乗りを上げてリングに現れ、会場は割れんばかりの大歓声に。

ジェボーンは持ち前の身体能力をフル活用。衝撃的な技を連発すると、場外にいたゼインに向かってリングからダイブ。トップロープを越えたとてつもない高さからのタックルを見舞ってゼインを吹っ飛ばした。

この跳躍にはファンも「もはや鳥じゃん」「高すぎる」「飛びすぎじゃない？笑」「いやこれは逸材だわ」「21歳で会場の心を鷲掴みにしてる」「にんげんじゃないだろ」と大興奮。会場も技が繰り出される度にボルテージが上がっていき気づけばジェボーンが主役の試合となっていた。

しかし、試合はジェボーンの善戦むなしくゼインが経験の差を見せて勝利を奪取。惜しくも白星を逃したジェボーンだったが、メイン番組でとてつもないインパクトを残したのは間違いない。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）